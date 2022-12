Así lo dio a conocer la secretaria del sindicato de trabajadores administrativos de esa Ugel, Lucila Alvarado.

La dirigente mencionó qué si no resuelven la falta de presupuesto para sus pagos hasta el día de hoy, luego irán a un paro de 48 horas y si no les cumplen lo que por Ley les corresponde, iniciarán una huelga indefinida. Problema que por supuesto tendría que solucionar la gestión entrante.

“La actual directora de la Ugel es Gisela Correa Meléndez, ha dicho que viajaba a Iquitos para tratar de resolver la falta de presupuesto para nuestros pagos, esperamos que traiga buenas noticias, de lo contrario habrá más protestas” mencionó Lucila a través del teléfono.

“Hay un descontento grande porque no han pagado a los docentes y administrativos en diciembre por falta de presupuesto, por ese motivo este martes haremos un plantón frente a la Ugel/Contamana. Los docentes (521) protestaron el pasado viernes 23 de diciembre y ahora los administrativos. No pagan los incentivos laborales a los administrativos, menos aguinaldo, somos 129 administrativos.

Desde el mes de octubre no tenemos presupuesto para pagos en el sector educación. Han venido pagando a través de las retenciones, de convenios, de las AFP, de EsSalud y con eso no estamos de acuerdo porque nos perjudican.

En diciembre ya no hubo para el pago, eso demuestra incapacidad y el descontento masivo. Dicen que han girado como 1´500 mil soles, existiendo un pendiente de 800 mil soles para cumplir con el sector.

Los anteriores directores de UGEL se han llevado la plata de esta Unidad y eso arrastra un déficit. Ha sido un constante robo descarado en esta Ugel cuyos directores y funcionarios fueron impuestos desde Iquitos. Ha habido algunas denuncias, pero la fiscalía no ha hecho absolutamente nada, todos andan libres, felices, con la plata de esta provincia” habló Lucila.

¿Y QUE ESTÁ PASANDO EN ALTO AMAZONAS?

A través del documento 1866-2022 enviado al jefe de presupuesto del gobierno regional, Andrés Macedo, la directora Linda Angulo, le pide la aprobación de nota modificatoria tipo 004; “que servirán para cubrir de forma parcial la planilla de remuneraciones de diciembre 2022, por la suma de 2 millones 087 mil 309 soles. A la Unidad Ejecutora 301 educación Alto Amazonas” señala el pedido de Linda Angulo.

La gran interrogante es: ¿Y dónde está el presupuesto que se supone es intocable para cumplir con todos los derechos laborales de los trabajadores del sector educación? ¿En qué lo utilizan para que a fin de año, las arcas estén vacías? Nadie comprende.