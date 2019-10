Hoy habrá charla del Acuerdo por Iquitos en Colegio de Arquitectos

Desde las 9 de la mañana, participan una serie de organizaciones.

El Colegio de Arquitectos forma parte del Acuerdo por Iquitos, por lo que convocan a los profesionales, a la sociedad civil, autoridades entre otros, a que concurran al mencionado colegio para compartir diálogos sobre la movilidad urbana sostenible en la ciudad y también sobre la peatonalización de la zona urbana.

Esperando que asistan las autoridades o representantes de las municipalidades, funcionarios de la dirección de cultura, transportes. Importante diálogo para que se inicie el esperado cambio en la movilidad urbana de la ciudad. Sobre el tema y sobre el anuncio que tres cuadras de la calle Raymondi, serían convertidas en peatonales, se entrevistó a la decana del Colegio de Arquitectos Gabriela Vildósola.

“Se ha escuchado hablar al gobernador y al alcalde de Maynas sobre ese tema, al final no sabemos exactamente cuál es el proyecto. En realidad, insistimos que la peatonalización de la zona histórica monumental sea buena, positiva, que se mejore el lugar. Sin embargo, si se hace de manera improvisada y poco responsable, podríamos tener efectos contrarios. Los planes son importantes, tiene que haber un plan.

En Lima están empezando a trabajar la peatonalización del centro histórico. El ministerio de cultura ha aprobado el Plan de Peatonalización del centro de Lima. Acá no hay un plan, solo una propuesta sobre la base de una investigación que se hizo hace años.

Entonces, debe darse un trabajo consensuado para conocer cuáles son las cuadras exactamente, y que otros trabajos van acompañar ese plan, ver el replanteamiento del tránsito, el desplazamiento de los vehículos, la red de estacionamiento.

Y acá no se da a conocer ni siquiera qué significa peatonalizar con motivos amazónicos, si serán plasmados en el piso, o habrá escultura. No sabemos a qué se refieren y la población necesita saber qué se está haciendo. En las elecciones no se da una carta abierta a las autoridades, se tiene que trabajar de manera conjunta.

No estamos en contra del proyecto en la zona monumental ya que se necesita de una intervención para su mejoría. Pero no sabemos con claridad cómo lo harán y quién lo hará, si el gobierno regional o la municipalidad de Maynas.

En la ciudad hay una contaminación sonora y del ambiente excesiva. El tránsito es un caos. Se debe hablar sobre qué plantear, qué hacer, empezar a priorizar a la persona en la ciudad. El peatón es el último en la ciudad. Le dan prioridad al resto y no al peatón, arreglan semáforos para los vehículos y no respetan segundos para que pasen los peatones. Luego asfaltan pistas y no arreglan veredas, aunque vean que se caen a pedazos.

Se tiene que aprovechar el presupuesto de las instituciones, el dinero que tienen para hacer las cosas de una mejor manera. Las voluntades pueden existir, pero si no van acompañados de buenas y respuestas concretas, no lograremos mejorar la calidad de vida de la población”, concluyó Gabriela.