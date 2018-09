Instituciones deberían comenzar a visibilizar importancia de los psicólogos al interior de los centros educativos

Sobre el tema de salud mental se entrevistó a Carlos Paz Cabezas, presidente de la Asociación de Psicólogos de Loreto.

El reconocido profesional habló sobre la importancia de un interés mayor respecto a temas de salud mental, pero dejó en claro que aún hay mucho por hacer para contar con una sociedad mentalmente mejor.

“Que se esté poniendo en agenda el tema es algo saludable, pero se necesita una fuerte inyección, un compromiso político fuerte a nivel nacional para que la estrategia se convierta en una prioridad sanitaria de salud mental. Se están haciendo buenas cosas, pero se necesita del compromiso de otros actores que a nivel nacional también se deben comprar el pleito frente a la problemática de la salud mental.

Salud y educación deben asumir el compromiso y responsabilidad de comenzar a visibilizar la importancia del recurso humano como la presencia de psicólogos en las instituciones educativas. ¿Qué aportarían? La parte promocional, preventiva, recuperativa y de rehabilitación.

Si no tuviera las competencias se establecería esa relación fuerte con el ministerio de salud para la intervención, pero donde se identificaría la problemática es en las instituciones educativas porque las consideramos un escenario privilegiado, estratégico. Están los estudiantes, los docentes y padres de familia que pueden articular con otros actores como salud, el ministerio de la mujer, todo en favor de la salud mental”, opinó Carlos Paz.

¿Por qué los suicidios, por el prejuicio de no ir antes al psicólogo o psiquiatra ya que dirían que están locos?

-La problemática del suicidio tiene muchas aristas. Empieza con el aspecto de la persona que por lo general pasa desapercibido, no lo identifica el grupo familiar. La persona se aísla, se encierra en sí misma y también pasa desapercibido. Entra en tristeza, en depresión y cuando uno entra en depresión comienzan a presentarse otra sintomatología y también pasa desapercibido por el entorno familiar.

Al no haber los servicios adecuados y especializados, se complica la situación. Esa persona para aliviar su sufrimiento ¿qué hace si no hay una autoestima grande, no hay ayuda social, es un adolescente que en casa es privado de atención, de afecto, es observado, o en el adulto que perdió el trabajo o se divorció, etc.? Empieza a rondarles la idea del suicidio. Es decir, hay situaciones que comprometen y lesionan el equilibrio emocional de las personas.

Llegan al intento del suicidio o logran el suicidio y eso no es la solución porque ahí no queda todo. ¿Dónde queda el problema de salud mental? En la familia con el sentimiento de culpa, se dicen: “¿cómo fue posible y no me di cuenta?”. La familia se ve afectada y la salud mental a ese nivel no está llegando. Se está tratando de implementar centros comunitarios de salud mental, pero aún sigue siendo insuficiente el accionar que tiene que ver con la problemática de salud mental.

DATO. – No olvidar, hoy temprano habrá gran campaña de salud mental en la plaza Sgto. Lores.