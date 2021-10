Se espera que 1,500 jóvenes asistan a recibir su dosis contra el virus covid.

Administrador de la Red de Salud de Datem del Marañón Carlos Breña, hizo un llamado para que asistan a la vacunación.

Brigadas de la Red de Salud quedaron listas para empezar la tarea en la I.E. P 62032 “Arcenio Santillán Peña”.



Mientras que la Dirección Regional de Salud el día de ayer en un vuelo de la FAP, envió todo lo necesario para que las brigadas puedan inocular las dosis necesarias de Pfizer y Sinopharm.

El Diario “La Región” pudo llegar hasta San Lorenzo, justamente hasta el local de la cadena de frío a cargo de la Red de Salud de esta provincia. Se observó varios congeladores aptos en grados centígrados para conservar las vacunas. Así como implementos a utilizarse hoy en el vacunatón donde esperan inocular a más de 1,500 jóvenes, según padrón del INEI.

Y ojalá asistan porque en el corazón de la provincia, se aprecia un movimiento comercial grande. Así como a la mayoría de personas, grandes y chicos, sin mascarilla. Quizá en el conocimiento que en el centro de salud, prácticamente solo hay dos casos con la infección controlada. Y los dos casos fueron importados de otras ciudades como Lima y Huánuco.

Sobre la vacunación de hoy, se conversó con la licenciada en enfermería Dietmid Saavedra Díaz, encargada de la coordinación de vacunación en esta localidad.

“Desde la dirección de salud nos han enviado 1,000 dosis de Sinopharm y 1,080 de Pfizer para personas de 20 años. Igual se colocará a los de 30 años en primera y segunda dosis.

Contamos con una cadena de frío que garantiza la conservación de las vacunas a más 2 y más 8 grados centígrados, que es la conservación adecuada de acuerdo a las normas que nos pide el MINSA” habló la licenciada mostrando los detalles de la cadena de frío instalada en San Lorenzo.

En esta localidad Electro Oriente brinda servicio de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Y de 6 de la tarde a 11 de la noche. Han prometido a la población que poco a poco les darán servicio las 24 horas del día. La cadena de frío no tiene problemas de conservación ya que apenas se va el fluido, empieza a funcionar el motor de la Red de Salud.

HABLA EL ADMINISTRADOR CARLOS BREÑA.

A él se le preguntó sobre la resistencia que ponen algunos pobladores, básicamente indígenas, a la vacuna covid.

“En San Lorenzo está la población mestiza. Algunos de los indígenas de la periferia se resisten, pero estamos trabajando en todo un proceso de socialización para llegar a ellos. Un integrador intercultural al que denominamos “enlace” que son pobladores de la misma comunidad donde se llega.

Sensibilizamos a la población y les decimos que la vacuna no tiene esos mitos que les han hecho creer, Como que quedarán estériles y no se van a reproducir, que morirán en 2 años. O que hay un chip y que es la marca del diablo. No sé las iglesias evangélicas en vez de ayudar con motivar en las comunidades, nos han hecho retrasar.

Hacemos un llamado a toda la población mestiza, indígena, originaria de Datem a que vayan a vacunarse porque es la mejor opción para protegerse contra la covid. La Red de Salud de Datem del Marañón, está haciendo un gran esfuerzo para alcanzar el objetivo de protegerlos a todos” mencionó Breña.

¿Estuvimos en el centro de salud de San Lorenzo y hay dos casos covid en observación?

-Ya se ha hecho el cerco epidemiológico. Dos casos y los dos son casos importados, uno de ellos de Huánuco. Se detectó a todos sus contactos y acabó.

Acá tenemos garantizados los insumos y los balones de oxígeno. Eso gracias a la planta de Saramiriza donada por Petroperú. Hace un mes llegaron los ingenieros de la empresa JRM que vendió la planta para hacer su mantenimiento a las mil horas.

La planta está operativa, carga 6 balones de oxígeno cada 8 horas, se cargan balones en doble turno. Luego la planta pasará a modo inoperativo hasta que se requiera. La planta está en perfectas condiciones. Estuve presente en el mantenimiento, al final se ha presentado un informe de cómo ha quedado en buenas condiciones.

¿Cuentan con hidroambulancias que van por otras zonas?

-Este año contamos con 5. Una se ha destinado a Shinguito, Puerto Alegría, Ullpayacu, Saramiriza y Alianza Cristiana. Dos de ellas tiene motor 200 y las otras dos de 85. Hace poco se adquirió una que cuenta con extintor, balón de oxígeno, camilla, batería para corriente de los equipos a utilizarse para salvar una vida. Un tabla rígida, baño etc.

Datem del Marañón, sin duda, es otra de las provincias de Loreto donde el virus letal parece estarse extinguiendo para siempre. Ojalá y así sea.

(Luz Marina Herrera Lama).