Desde las 9 de la mañana estarán en la zona operadores de justicia y entidades afines.

Así lo dio a conocer Gabriela Ramírez Reátegui, secretaria técnica del programa nacional de acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad y justicia en tu comunidad. Cuya coordinadora nacional está en Lima, en Loreto está representada por la jueza titular del juzgado de paz letrado en el área penal Nilda Vásquez Dávila.

“El objetivo principal del programa es que el poder judicial no esté más en los escritorios esperando que lleguen los procesos. Este programa pretende hacer una labor de prevención. No esperar más que venga una mujer violentada hasta acá, sino que conozca sus derechos. Hay muchas que no quieren denunciar.

A veces porque tienen miedo de perjudicar a su pareja, al primo, al tío, al padrastro, al padre. “¿Y si se va de mi casa quién me dará de comer? ¿A dónde va a ir a vivir?”. Dicen y hasta les tienen pena. Necesitamos que las mujeres y hombres sepan que tienen derechos y que nadie puede vulnerarlos.

El otro objetivo es que las personas más vulnerables sepan que pueden acceder al poder judicial, que tienen libre acceso. Hay rampas y baño especial, y en estos instantes se está adecuando un ambiente para que ahí se les de la atención judicial a las personas con alguna discapacidad motora.

Para este viernes en la actividad de Bellavista Nanay, se ha invitado a todos los entes involucrados en el quehacer judicial como el ministerio público, la policía nacional, defensoría del pueblo, defensoría gratuita, CHS alternativo y trata de personas. Al párroco de la comunidad de Bellavista.

Estará la asociación de vendedores para que todos conozcan sus derechos, habrá la presencia de jueces de familia, de paz, penal. El juez coordinador de la justicia de género”, concluyó Gabriela.