Hoy, Corte de Loreto realizará la Feria “Llapanchikpaq Justicia”

Por cuarto año consecutivo, pero, este año evento se desarrollará de manera virtual

Por video llamada, Facebook, o llamada, el Poder Judicial, e instituciones públicas y privadas brindarán orientación y principales servicios a favor de la ciudadanía.

Jornada será desde las 09:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.; evento será desarrollado en simultáneo por las 34 Cortes Superiores de Justicia del país.



Por cuarto año consecutivo, la Corte Superior de Justicia de Loreto, en alianza con instituciones públicas y privadas, llevará a cabo la feria “Llapanchikpaq Justicia”, cuya traducción del quechua es Justicia para todos y todas, en la cual se brindará información y servicios relacionados al ámbito de la justicia para beneficio de la población de la región Loreto.

Desde las 9:00 a.m. hasta 1:00 p.m., a través de salas virtuales por las plataformas Google Meet, Facebook de la Corte Superior de Justicia de Loreto, WhatsApp, y llamadas telefónicas; los especialistas de instituciones públicas y organizaciones privadas estarán brindando asesoría y atención en sus diferentes servicios.

Información jurídica gratuita, atención para interponer demandas de alimentos y de filiación extramatrimonial, ejecución de actas de conciliación, atención de quejas y reclamos por demora de procesos judiciales, son parte de los servicios que brindará la Corte Superior de Justicia de Loreto.

En tanto que, las instituciones públicas y privadas invitadas brindarán orientación legal gratuita, consultas médicas, orientación psicológica y social, denuncias por violencia familiar, charlas educativas, entre otros.

El público en general está cordialmente invitado a acceder a cualquiera de los anteriores servicios; para lo cual es importante separar cita de atención por llamada o WhatsApp a cualquiera de los siguientes números de celular: 950231450 o 926597648.

A diferencia de años anteriores, en que se congregaba la participación presencial y masiva de público, por primera vez el Poder Judicial está ejecutando esta importante feria en modalidad virtual. La medida se asume en cumplimiento de los protocolos de salud para prevenir la propagación del COVID-19.

La IV Feria nacional y simultánea Llapanchikpaq Justicia: Promoviendo una cultura jurídica de derechos”, en la modalidad virtual, es desarrollada en coorganización con las 34 comisiones distritales de las Cortes Superiores de Justicia del país, y en alianza con instituciones públicas y organización privadas.

La finalidad es promover la cultura jurídica ciudadana como beneficiarios de las 100 Reglas de Brasilia, para el efectivo acceso a la justicia, sin discriminación alguna, y garantizar la protección de sus derechos fundamentales; creando espacios de orientación interinstitucional y fomentando en la población una cultura de paz, inmediación y acercamiento a los servicios del sistema de justicia, en concordancia con las Reglas de Brasilia N°26 y N°42.

Es de recalcar, que esta actividad se realiza en conmemoración al décimo aniversario de la adhesión de Poder Judicial del Perú a las 100 Reglas de Brasilia, a través de la Resolución Administrativa N° 266-2010-CE- PJ, de fecha 26 de julio del año 2010, y en el marco del cumplimiento del Plan Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad – Poder Judicial 2016-2021, aprobado por la Resolución Administrativa N°090-2016-CE-PJ, por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

La feria iniciará con un acto de inauguración desde la ciudad de Lima, a partir de las 09:00 a 09:20 a.m, seguido se llevará a cabo un acto protocolar de inauguración en Loreto a partir de las 09:20 a 09:30 a.m. a través del enlace de google meet: https://meet.google.com/wib-puas-fkx.

Las demás entidades y los temas que tratarán se presentarán con el siguiente cronograma:

DE 09:30 a 09:45 a.m., Unidad de Protección Especial -UPE, Tema: ¿Qué servicios brinda la Unidad de Protección al Menor – UPE?

DE 09:45 a 10:00 a.m., Ministerio Público – Distrito Fiscal de Loreto, Tema: Los servicios que brinda la Fiscalía de Familia

DE 10:00 a 10:15 a.m., Poder Judicial de Loreto, Tema: Violencia, tipos, y cómo denunciarla.

DE 10:15 a 10:30 a.m., ONG CHS Alternativo, Tema: El Grooming, una forma de ciberacoso.

DE 10:30 a 10:45 a.m. zoom, DEVIDA, Tema: Prevención en el consumo de drogas.

DE 10:45 a 11:00 a.m. zoom, Defensoría del Pueblo, Tema: ¿Qué es la Defensoría del Pueblo? Violencia Familiar.

DE 11:00 a 11:15 a.m., Unidad Distrital de Víctimas y Testigos – UDAVIT, Tema: Trata de personas.

DE 11:15 a 11:30 a.m., Servicio de Orientación al Adolescente –SOA, Tema: ¿Qué servicios brinda el SOA y cuáles son sus alcances?

DE 11:30 a 11:45 a.m., Corte Superior de Justicia de Loreto – Juzgado de Paz Letrado, Tema: Los alimentos como derecho fundamental.

DE 11:45 a 12:00 p.m., Corte Superior de Justicia de Loreto – Equipo Multidisciplinario, Tema: Menores infractores a Ley Penal, tipos de infracciones, y alcance.

DE 12:00 a 12:15 p.m., Corte Superior de Justicia de Loreto – Equipo Multidisciplinario, Tema: Violencia, tipos de violencia, y cómo denunciarla.

DE 12:15 a 12:30 p.m., Corte Superior de Justicia de Loreto – Juzgado Penal, Tema: Protección penal de niños, niñas, adolescentes frente al acoso y hostigamiento sexual.

DE 12:30 a 12:45 p.m., Ministerio De La Mujer, Tema: Prevención de la violencia en la etapa del enamoramiento.

DE 12:45 a 12:55 p.m., Corte Superior de Justicia de Loreto – Juzgado de Trabajo, Tema: ¿Cuáles son mis derechos laborales?

DE 12:55 a 01:00 p.m., clausura de la feria a cargo de la Abg. Bethy Palomino Pedraza, Jueza del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas. (R. Graicht)