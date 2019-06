Hoy conferencia de prensa en Comunidad Campesina de San Juan

Por fiesta patronal “San Juan Bautista”. Desde las 8 am.

La invitación está a cargo de la comisión transitoria de dicha comunidad, presidida por Nara Sifuentes Paredes. Desde temprano se desarrollará una conferencia de prensa donde darán a conocer las diversas actividades para relevar las costumbres ancestrales en el marco de la festividad de “San Juan Bautista”.

“Rescatando nuestras costumbres”, es el slogan colocado en el tríptico festivo, donde se aprecia una serie de actividades que han venido desarrollando y que desarrollarán hasta el día 23 de junio. Por cierto, donde se harán presentes los maravillosos “Wemblers” un grupo musical típico de gran valía en la selva, Perú y el extranjero.

Hoy desde las 8 am. se desarrollará una conferencia de prensa donde darán a conocer las actividades centrales. La fiesta ancestral no pierde vigencia y ahora comuneros con pueblo en general se unen para no dejarla pasar desapercibida, el juane y la chicha de maíz, son los productos alimenticios reyes en estos días.

Luego en el local comunal procederán a la inauguración de la Caja Comunal. A las 10 am. será la develación de la placa recordatoria con el nombre de los Fundadores de la Comunidad y agasajo. A las 3 pm. se desarrollará el pasacalle con la presencia de dirigentes de la comunidad.

El 21 de junio desde temprano habrá acción cívica con el apoyo del Cetpro Maynas, en el frontis del local comunal. A las 7 de la noche será el paseo de antorchas por la parroquia central. El 23 de junio a las 6 pm. será la velada tradicional en la parroquia. A las l0 pm. será la fiesta popular con la participación de los extraordinarios “Wemblers” en el frontis del local comunal. A las 12 serenata estelar con fuegos artificiales en la plaza Quiñones.