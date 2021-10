Por iniciativa de la Asociación de Armadores y el Consultorio “Carmen Núñez”.

La Transiluminación Mamaria es un método más moderno y efectivo para la temprana detección.



Este martes 19 de octubre de 2021 se conmemora el “Día Internacional de la Lucha contra el cáncer de Mamas”, que acarrea cifras alarmantes y nuestro país no es ajeno a ello, tampoco la región, donde los casos de esta enfermedad vienen recibiendo tratamiento.

Así como parte de su proyección a la comunidad con el auspicio de la Asociación de Armadores de Loreto y el Consultorio “Carmen Núñez”, las internas del Penal de Mujeres de Iquitos serán atendidas hoy en el marco de la “Campaña de Detección Oportuna del Cáncer de Mama”.

La atención se iniciará a las 11:00 am en el Penal de Mujeres y calculan terminará aproximadamente a las 4:00 pm, por un equipo de trabajo dirigido por la obstetra Carmen Núñez (ex Prefecta de Loreto), quien recordó que el cáncer de mama detectado a tiempo es 100% curable.

“A nivel mundial el cáncer de mama ocupa el primer lugar en decesos ya que cada cinco minutos muere una mujer en el mundo por esta enfermedad”, dijo Carmen Núñez, al momento de señalar que la tecnología con que cuenta su consultorio es de gran precisión para la detección de casos.

Informó que se trata de la Transiluminación Mamaria, que es un método más moderno y efectivo para la temprana detección de afecciones como: Lesiones en las mamas, Formación de nuevos vasos sanguíneos (Angiogénesis) en un tumor o masa en la mama.

“Esta prueba no provoca dolor, no requiere una preparación especial y no tiene ningún riesgo para la paciente ya que no produce radiación iónica, por lo tanto se puede utilizar en mujeres desde los 14 años en adelante, e incluso si está embarazada o amamantando”, dijo la obstetra Núñez.

Iquitos es la décima ciudad en el país que cuenta con esta tecnología en la empresa privada que, permite diagnosticar con más eficacia un tumor hasta del tamaño de un grano de azúcar. Y esperan que la campaña en el Penal de Mujeres de Iquitos sea una motivación para que las mujeres pongan más atención a su salud.

“Es importante incluir a todos y por eso estamos proyectando realizar el próximo mes una campaña similar en el Penal de Varones, aprovechando que tenemos este método moderno en nuestra ciudad de Iquitos, atender al personal masculino y sus propias enfermedades”, manifestó Carmen Núñez.

Cabe señalar, para quienes deseen atenderse con este moderno método, pueden acudir al Consultorio “Carmen Núñez”, previa cita por teléfono celular 971 041 944 (también atienden a domicilio) o dirigirse al pasaje Los Algarrobos Mz “M” Lt. 5, distrito de Punchana, a la mano izquierda del Puerto Henry. (DL)