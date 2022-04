Gobierno central debe escuchar a los pueblos profundos del Perú, de lo contrario se puede llevar sorpresas graves.



Más de las que ya está comprobando en la capital y parte de la sierra, donde incluso ya hay fallecidos. La falta de visión para atender a la población del interior del país, le puede enviar una factura política, económica, social, muy alta; difícil de pagar en los años que le restan de mandato.

Varias provincias vienen protestando, igual por el alza del hidrocarburo y el costo de vida. En especial la Amazonía donde los productos de primera necesidad “están por las nubes”.

La provincia de Requena ha vivido dos días de paro en contra del alza del combustible. Así lo dio a conocer José Gordon Padilla, comunicador de radio Americana 98.1.

“El paro fue programado por un grupo de transportistas debido a la carestía de la gasolina, luego ya se plegó el frente patriótico. En la capital de la provincia existe un aproximado de 2 mil motocarros, todos pararon porque acá venden un galón de combustible a 21 soles.

Cuando se protesta contra los que expenden el hidrocarburo por vender caro ya que ha salido un decreto disponiendo la baja de la gasolina, ellos manifiestan que no pueden bajar el precio porque lo compraron caro y luego que terminen esa compra, traerán a menos costo, por ahora no” menciona José.

Dijo igual que se sentían olvidados por el gobierno regional puesto que cuentan con una sub región que es rendidora y no ejecutora como existen en otras zonas de Loreto. En cuanto al gerente Quinto Vásquez, dijo que él “brillaba por su ausencia”.