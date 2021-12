En la primera sesión de enero 2022 elegirán al nuevo consejero delegado.



Según agenda hoy pedirán aprobar la propuesta sobre Acuerdo Regional de la Declaración de Necesidad Pública de Interés Regional del Desarrollo de Proyecto “Construcción de la Central Hidroeléctrica del Distrito de Manseriche, Región Loreto y Construcción de la Carretera San Lorenzo-Saramiriza.

Central Hidroeléctrica Pongo de Manseriche, pedido solicitado por el gobernador regional de Loreto Lic. Elisbán Ochoa Sosa.

Aprobar la Priorización y Declaración de Interés Público Regional la Intervención del Gobierno Regional de Loreto, en el circuito petrolero, para la implementación del Proyecto de inversión Pública “Instalación de Piscigranjas en las Localidades afectadas por el derrame de petróleo del Distrito de Manseriche, Datem del Marañón-Loreto-Perú.

El último pedido ha sido hecho por el Consejero Regional Prof. Mamerto Maicua Pérez. Se espera que, por ser la última sesión ordinaria del año 2021, todos los consejeros asistan al llamado de Villacorta Nacimento. Porque desde hace meses, por ejemplo, no se les ve a los consejeros Alan Rodríguez Fasanando y Anthoni López.

Participan sólo de manera virtual, sabiendo que en Iquitos ya no hay casos complicados de covid. ¿Y les pagan por estar en Iquitos 15 días o no? Sí.