Según el consejero delegado César Urquía Ramírez, hoy deben asistir los directores regionales de salud y educación.



No se sabe si estará la directora de educación, quien fue agredida ayer en Datem del Marañón.

No se tiene certeza de que acuda la directora de educación Linda Angulo, ya que ayer estuvo por Datem del Marañón, donde no fue bien recibida. Tuvo que retornar a Yurimaguas. Un grupo con banderines del Sutep le cerraban el paso a la autoridad regional quien tuvo que refugiarse en un hotel de San Lorenzo.

Por lo que se desconoce si hoy temprano estará ante el consejo regional para responder por lo ocurrido en el mes de diciembre con los sueldos intangibles de los maestros. Desde hace días ya se venía anunciando la citación de las autoridades mencionadas.

En la convocatoria hecha por el consejo regional, no se anuncian las citaciones hechas a la gerente de desarrollo social, pero sí algunos pedidos:

-Aprobar plan de trabajo de la comisión de desarrollo económico, de transportes y comunicaciones, así como de infraestructura.

En agenda: aprobar la autorización al gobernador la suscripción del convenio de cooperación entre la Contraloría y el Gorel.