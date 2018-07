Para ver temas importantes respecto a los CAS.

Así lo informó Ronald Flores Vela, secretario de orden y disciplina del sindicato de trabajadores de ese nosocomio.

“Se tocarán tres puntos en la asamblea como es la problemática de los compañeros CAS, un informe sobre la aprobación del reglamento del DL 1153, así como acciones puntuales para el paro nacional del 19 de julio.

Lo que pasa con los compañeros CAS es que algunos no toman conciencia debido a la presión que les meten algunos jefes de sus departamentos. Hay jefes que los obligan a que no sigan con el sindicato en su lucha, entonces ellos se abstienen en algunas cosas.

Nosotros les decimos que no teman, que deben brindar su apoyo en la lucha ya que no los vamos a dejar solos. Ellos están en malas condiciones entonces hay que exigirle al gobierno regional que vea su presupuesto como lo ha prometido.

En cuanto al paro del 19 de julio, vamos a participar porque somos base de la CGTP, pero no se descuidarán las áreas críticas del hospital”, dijo.