Hoy “1ra. Feria Forestal Loreto 2019”

Tiene como ejes temáticos: Manejo, Conservación, Industria y Tecnología

Con el lema “Promoviendo la reactivación forestal de Loreto para el mundo”, se realizará en el Polideportivo del Parque Zonal hoy miércoles 29 de mayo, a las 9:00 am, la inauguración de la “1ra. Feria Forestal Loreto 2019”.

En el marco del programa de la feria presentarán un salón de exposiciones, también será presentada la plataforma virtual estadística del sector forestal. Hoy mismo día de la inauguración se iniciarán interesantes foros.

A las 11:30 am. 1ra. Exposición Foro: “Situación del sector forestal (manejo)”. A las 3:00 pm. 2da. Exposición Foro: “Perspectiva del sector industrial forestal (industria)”.

Y desde las 6:00 pm. hasta las 10:30 pm. se realizarán en la cancha deportiva del Parque Zonal, presentaciones artísticas.

Mañana jueves 30 de mayo continuarán las exhibiciones en los ambientes del Polideportivo del Parque Zonal. Luego a las 8:00 am. en el auditorio del hotel La Posada del Lobo, se realizará de 8:00 am. a 2:00 pm. la Rueda de Negocios del evento.

El mismo jueves a las 10:00 am. en el Salón de Exposiciones se iniciará la 3ra. Exposición Foro: Productos forestales no maderables y conservación. Y a las 3:00 pm. la 4ta. Exposición Foro: Innovaciones tecnológicas y buenas prácticas de manejo forestal. Y a las 6:00 pm Festival de Canto.

Para el viernes 31 de mayo día final del evento continuarán las exposiciones y a las 9:00 am. se presentarán “Experiencias Exitosas del sector forestal (Maderable y no maderable)”.

Y cerrarán a partir de las 2:00 pm. en el Polideportivo del Parque Zonal con Ginkana forestal, ceremonia de clausura a las 4:00 pm. y a las 8:00 pm. se llevará a cabo una fiesta de confraternidad.

(Diana López M.)