“Hospital regional ya tiene camas UCI disponibles”

Aseguró la directora del hospital regional, agregando que en UCI pediatría ya no está ningún niño.

Dentro de poco empiezan operaciones a pacientes oncológicos, ya cuentan con otro anestesiólogo.



Sin duda son noticias extraordinarias para la región Loreto en cuanto a la casi extinción del virus dañino que se impuso en la vida de valiosos loretanos hace pocos meses, matándolos por cientos. Destrozando a miles de hogares. Hoy gracias a Dios los pacientes que llegan al nosocomio identificado como covid, serían post viral o con complicaciones al organismo por otras patologías.

“Contamos con pacientes que ya no son netamente covid, tenemos algo de tres personas únicamente con ese diagnóstico. El resto es por otras patologías como problemas cardiacos, renales, gástricos o cirugías.

Es bueno señalar que el hospital en estos instantes ya tiene camas UCI disponibles. Dos en UCI y dos en trauma shock. Dos en pediatría, ya NO hay niños que estén en UCI.

Dentro de poco (mañana jueves 3 de setiembre 2020) se abrirá una sala de operaciones ya que contamos con un anestesiólogo más. Se procederá a hacer cirugías programadas (también a pacientes oncológicos) dos veces por semana. Así se irá dinamizando el proceso de atención en el hospital” habló la directora.

Por su parte el reconocido epidemiólogo César Ramal, quien casi pierde la vida por causa del virus, también opinó sobre la baja presencia del mal.

“Es innegable que el virus ha bajado en esta región, no me animaría a afirmar nada en cuanto a si habría o no un rebrote. Pienso que es importante el trabajo de prevalencia que viene haciendo la dirección regional de salud para ver el efecto rebaño. Las características clínicas ya no son graves como antes.

Una paciente delicada entro a UCI, pero ya salió de alta. Ya van dos días que no se han registrado muertes por covid, mientras que en el país sí se conoce que son algo de 200 al día. Las características clínicas con las que llegan son leves, moderadas, ya no es el escenario pasado” opinó Ramal.

De otro lado, la directora Panduro Videira, mencionó que el director encargado del hospital de campaña enviado por el gobierno central, viene haciendo todas las coordinaciones para que se levante la falencia de la falta de aire acondicionado en ese nosocomio que tiene un costo de seis millones de soles.

“Es necesario que se mejore el sistema de ventilación y temperatura interna, los pacientes que vienen con patología respiratoria necesitan de un área ventilada en la cual se pueda extraer la carga viral” puntualizó.

Directora ¿por qué si el hospital ahora cuenta con tres plantas de oxígeno, siguen comprando a la empresa “Oxígeno Iquitos”

-El contrato lo hizo el Minsa antes que tuviéramos las plantas operativas, está continuando el contrato. La mayoría de camas no tienen puntos de oxígeno empotrados y de todas maneras se necesita del transporte de balones de oxígeno.