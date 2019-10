Nosocomio continúa en crisis, ayer protestaron trabajadores de laboratorio por falta de pago.

Director actual señala que están en espera de transferencia económica.

Al igual que otros grupos ocupacionales que vienen reclamando el pago de sus haberes, ayer un grupo de profesionales que laboran en laboratorio del hospital regional, optaron por protestar a fin de llamar la atención y les cumplan con su paga. Se pudo entrevistar al director del nosocomio Dr. Harold Cervantes Bastidas.

“Me he reunido y les he dicho que el hospital no cuenta con recursos financieros para asumir la deuda de varios meses. Estamos haciendo gestiones ante el jefe de pliego y su equipo de técnicos para ver la forma de poder financiar y cancelar. Por ahí hay algunas alternativas, pero los trabajadores reclaman fecha, hora y montos; cosa que en este momento no estoy en condición de poder decirles.

Los afectados en laboratorio son unas 15 personas, se les adeuda 3 meses. Se viene convocando a reunión a todos los departamentos a fin de tener un plan de contingencia ante tal situación. No sabemos exactamente de cuánto sería el monto que nos estarían por asignar”, puntualizó el director.

De otro lado, hay quejas por falta de medicamentos en farmacia, los pacientes del SIS tienen que comprar afuera en farmacias privadas ¿por qué?

-Cuando he recibido el hospital lo he recibido sin recursos. El SIS en su momento entrega una cantidad de dinero, de presupuesto. Cuando he venidos el 90% del presupuesto ya había sido utilizado…

¿Y por qué no hay medicamentos?

-Sí hay medicina, algunos productos no hay. Entonces como falta un último tramo por atender, esperamos poder comprar las medicinas y podamos atender. Diremid nos está apoyando con otro tipo de medicamentos, estamos haciendo gestiones y tratando que la gente reciba sus medicamentos. Es cierto que algunos no hay, pero estamos en ello.

¿También se fue el profesional neumólogo por falta de pago?

-El médico Hilter Reyes, sí renunció. Él consideró que se le estaba demorando mucho su pago, ha dicho hasta ahí nomás. Queda acá un neumólogo, claro no atiende toda la demanda, pero pasa que yo no les puedo prometer a ellos algo que no puedo asumir o cumplir si el pliego del gobierno regional no nos inyecta un presupuesto adicional. El hospital no cuenta con recursos, se nos ha prometido recursos para hoy (ayer), estamos en espera de esa respuesta.