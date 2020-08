Hospital regional paga 40 mil soles a empresa “Bastian Inversiones”.

Señalan que trabajos en área de nutrición se harían sin normas técnicas



Hace unas semanas la directora del nosocomio dio a conocer que se venían haciendo arreglos necesarios en el área de nutrición y lo mejor de todo, era que los estaba ejecutando el personal de servicios de ese establecimiento. Es decir, que no se estaba desembolsando dinero a ninguna empresa.

Sin embargo, hoy se pudo conocer documentos en los que el hospital cancela casi 40 mil soles a la empresa “Bastian Inversiones”, no se sabe si EIRL o SAC porque no lo colocan en la guía correspondiente. Luego que aparece con dirección: Elmer Faucett -10. Loreto/Maynas/Iquitos. Una calle, hasta donde se conoce, inexistente en esta ciudad.

Se observó la orden de servicio 0001612 – con Siaf 0000003590, para que haga los trabajos de mantenimiento correctivo de troncal de la red de vapor y condensación de las marmitas del servicio de nutrición.

El costo de 33,950 soles, el problema según datos recibidos de especialistas en el tema es que los trabajos se vendrían haciendo sin considerar las normas técnicas. Un tema que por años se replica en ese hospital, y que las autoridades deberían corregir cuanto antes.