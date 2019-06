Hospital regional no paga tres meses a enfermeros asistenciales

Problemática fue dada a conocer ayer al nuevo director de salud y al gobernador de Loreto.

Así lo declaró la Lic. Olga Culqui, secretaria del sindicato unificado de enfermeros del hospital regional. “El nuevo director Minaya León, nos ha dicho que hasta el día martes debe estar resuelto el problema y confiamos en que así sea. Igualmente, señaló que los cambios en direcciones se darán esta semana que viene.

Se debe el pago de tres meses a enfermeras (75) y técnicos (120). En el hospital regional están haciendo una diferencia, vienen pagando a personal administrativo hasta abril, les deben mayo y junio. A los asistenciales no y les deben tres meses.

Entonces hay diferencia y no debe haber división, ¿por qué solo se reparte el presupuesto a un grupo? No a los asistenciales que son los que ven directamente a los pacientes y a ellos no les pagan, todo eso hemos contado al nuevo director de salud.

Se nos ha dicho que hasta el día martes ya debe haber una solución concreta para el hospital regional. En cuanto a los cambios de los directores, dice que será en esta semana que viene. El hospital regional necesita estabilidad y que las aguas vuelvan a su curso, tanto en hemodiálisis y oncología”, remarcó Culqui.