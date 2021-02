“Hospital Regional de Loreto debe recibir más pacientes con Covid-19”

Sostuvo la Dr. Jessenia Ramos, al ser este el único establecimiento covid de la ciudad.

Ramos indicó que EsSalud no recibió presupuesto para covid como el Hospital Regional.



La presidenta del cuerpo médico del Hospital de EsSalud, Jessenia Ramos, se pronunció fuerte y claro sobre la actual situación que se viene viviendo en nuestra ciudad a causa de la segunda ola de la pandemia del coronavirus, indicando que el Hospital Regional de Loreto “Felipe Arriola Iglesias” es el único establecimiento elevado a la categoría de Hospital Covid, por tal motivo señala dicho nosocomio debe recibir a más pacientes infectados de los que actualmente viene tratando.

A su vez, refirió que EsSalud no fue designado por el estado como Hospital Covid, pero pese a ello viene atendiendo a un gran número de pacientes enfermos con este virus, pacientes que deberían ser atendidos en el Hospital Regional de Loreto, por ello, es que EsSalud prácticamente ha colapsado ante la alta demanda de usuarios.

La doctora Ramos señaló que el Hospital Regional por haber sido designado por el Estado como hospital Covid recibió un presupuesto para su implementación y correcta atención de pacientes con el virus. Sin embargo, no se hizo de esta forma, puesto a que el hospital de EsSalud recibe hoy a muchos de sus pacientes.

“Los médicos tratamos de apoyar en lo posible, pero quien debió haber tenido la infraestructura y la atención es el Hospital Regional, para eso recibió presupuesto. EsSalud hasta el día de hoy no ha sido declarado como Hospital Covid, por lo tanto, no recibe infraestructura ni materiales para Covid” Indicó.

(R. Graicht)