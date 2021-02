Hospital Iquitos: vacunaron a intensivista Leonardo Runciman

Llegaron 440 vacunas que serán para personal de primera línea.



Quedando el péndulo de espera hasta los primeros días de la próxima semana en que llegue un Lote más de vacunas a fin de seguir inmunizando al personal prioritario que se expone en la atención a las personas que llegan hasta los centros de salud.

Y lógicamente, ahí está incluido el hospital “César Garayar García”, que no es covid, pero que sí recibe a muchos pacientes por otras patologías y que también al hacerles la prueba correspondiente, muchas veces arrojan que están con el virus letal en su organismo.

Ayer llegaron un aproximado de 440 vacunas al mencionado nosocomio, La Región, conversó con el director Miguel Ángel Pinedo Saboya, quien contó el momento simbólico vivido al vacunar primero al jefe de UCI el Intensivista Leonardo Runciman.

“En estos momentos acabamos de vacunar al jefe de UCI Intensivista Leonardo Runciman. Nos han enviado 446 vacunas y el domingo están llegando más al Perú. Acá ya tenemos una lista pre-establecida para 440 profesionales. De acuerdo a observaciones vamos a priorizar el área de emergencia, UCI, farmacia, laboratorio; todo el personal que está expuesto en los servicios hospitalarios.

Para todos los que están en primera línea, para quienes están en contacto con las personas que llegan por diversas patologías, pero que están en algunos casos con covid ya que el virus sigue circulando en nuestra región. Felizmente contamos con equipos de protección personal” mencionó el director.

¿Y usted aún no se va a vacunar director?

-Aún no me he vacunado, reitero, estamos priorizando a los de primera línea. Y de manera simbólica hoy se ha vacunado al doctor Runciman y todo el personal de UCI y emergencia, que son los más expuestos al virus.

¿Y cómo están en cuanto al uso de oxígeno?

-Lo estamos manejando racionalmente, colaborando con los pacientes hospitalizados que requieren de ese insumo. Incluso hay un trabajador de este hospital, y así seguimos buscando el abastecimiento de 10 balones en la planta de oxígeno de Petroperú. Estamos gestionando a través de Diresa y Diremid.

(LMHL).