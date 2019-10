Hospital Iquitos inició huelga indefinida

Médicos responsabilizan a gobernador de Loreto por cualquier acto de violencia que pudiese suscitarse

Solo estarán atendiendo en el área de emergencia

Desde las primeras horas de ayer, 02 de octubre, se dio inicio a la huelga indefinida de los médicos del Hospital Iquitos “César Garayar Garcia”, quienes suspendieron sus actividades y en el primer día de esta lucha se colocaron en el hall del área de emergencia para protestar de manera pacífica.

El doctor Miguel Ángel Pinedo Saboya, jefe del Cuerpo Médico del Hospital Iquitos, dio a conocer que la plataforma de lucha de esta huelga consiste en exigir el cambio total de funcionarios que no cumplan con el perfil que requiere sus cargos, una mayor inyección de presupuesto y el abastecimiento de la farmacia del nosocomio.

La representante en Loreto de la Federación Médica Peruana, Dra. María Huilca, también se unió a esta lucha y responsabilizó directamente al gobernador Elisban Ochoa de cualquier acto de violencia o desmán que se pudiese registrar durante el desarrollo de esta huelga indefinida.

“Yo y todos los profesionales de la salud responsabilizamos al gobernador de cualquier agresión verbal o física que sean víctimas los médicos por parte de su portátil, por parte de sus sindicalistas que lo asesoran sobre las acciones que se deben cumplir en salud”, expresó la Dra. Huilca.

Durante la huelga indefinida no se estará brindando atención a citas programadas, consultorio y otras áreas en el hospital; no obstante, el área de emergencia permanecerá atendiendo las 24 horas.

“Emergencia no para, al igual que tampoco para UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), ni las áreas críticas como son la sala de operaciones y emergencia materna, vamos a estar recibiendo las referencias de la periferia”, expresó el Dr. Carlos Calampa, jefe de Emergencia y UCI del Hospital Iquitos. (R. Graicht)