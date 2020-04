Hospital de Ramón Castilla cuenta con centro de contingencia

Así lo dio a conocer el consejero de esa zona, José Trujillo.

La cuarentena lo agarró en su provincia, desde donde se viene desplazando a Pebas, San Pablo y otros lugares para coordinar con las autoridades a fin que no dejen desprotegidos a los ciudadanos. Igual lo hacen en Caballo Cocha a fin de tomar acuerdos que los ayuden a contener la llegada del virus.

“Somos conscientes de lo que viene ocurriendo en Europa, Estados Unidos, Lima e Iquitos, donde ya se están presentando muchos casos de coronavirus. Es muy probable que llegue a pasar en la provincia. Nos estamos preparando para lo que será inevitable.

En Ramón Castilla ya contamos con un centro de contingencia con 44 camas disponibles, un área de triaje. El Centro de Salud de Caballo Cocha se ha dividido en dos. Una mitad es el centro de contingencias y la otra para atender males diferentes, a los que no hay que descuidar.

En cuanto a bolsas solidarias del gobierno regional, acá no han llegado. Sí han elaborado en la municipalidad con el presupuesto de 200 mil soles que ha recibido cada municipio del gobierno central. Además, también la municipalidad ha puesto de su presupuesto para llegar a más personas”, contó el consejero José Trujillo.

¿Se han reportado dos casos en Santa Rosa?

-Así es. Pero debe quedar en Santa Rosa ya que no se puede arriesgar a la población a que el virus se disemine. Acá hay movimiento de comerciantes que van a traer productos de primera necesidad, todos lo hacen con equipos de bioseguridad. Se les desinfecta al salir y al entrar. Incluso los que manejan se quedan a dormir en los botes.

Que no tengan contacto con otros, lo que se quiere es disminuir el riesgo que llegue el virus a Caballo Cocha, aunque será algo inevitable, por lo que nos venimos preparando para mitigar al máximo.