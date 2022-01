Personal de salud y trabajadores administrativos realizaron un plantón el día de ayer exigiendo qué funcione el nuevo Hospital Iquitos



Personal de salud del Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, realizaron una protesta por el mal estado en el que se encuentra este nosocomio y exigen que el Gobernador entregue el nuevo hospital que hasta la fecha no termina su construcción.

Desde hace 5 años personal de salud viene atendiendo en pésimas condiciones en el hospital “César Garayar García”, de Iquitos.

Presidente del cuerpo médico, Dr. Reyles Ríos, dijo que definitivamente ese es el pedido principal de todos los médicos y trabajadores administrativos la Gobernador Regional de Loreto. “Los pacientes no se merecen este tipo de atención. Todos los ambientes, la estructura física e infraestructura se encuentra en pésimas condiciones, deteriorados. Cada vez que llueve casi la mayoría de las áreas se inunda. Son 5 años que no podemos seguir trabajando bajo estas condiciones precarias”, sostuvo el médico.

Cielorrasos completamente deteriorados, divisiones de las áreas médicas con material prefabricado, camas oxidadas, paredes a punto de colapsar y el techo con orificios, que cada vez que el agua ingresa a todas las áreas perjudica a los médicos y a los pacientes.

Las camas se encuentran completamente pegadas de las madres que acaban de dar a luz y que no cumplen el distanciamiento social en esta pandemia.

Ante esta situación personal de salud, perteneciente al cuerpo médico, así como trabajadores administrativos del Hospital Apoyo Iquitos, realizaron un plantón por el mal estado en el que se encuentra el hospital “César Garayar García”.

Además tomaron las calles y bloquearon la vía e impidieron el pase de vehículos mayores y menores en señal de protesta. (C. Ampuero)