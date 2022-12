Al parecer fueron víctimas de bandas de peperas

En estos últimos días vecinos que viven en el pasaje Esmeralda, ubicado a la altura de la calle Pilco Pérez, del distrito de Iquitos, fueron testigos de la presencia de tres parroquianos que fueron abandonados a su suerte por este sector.

El de polo azul fue arrojado desde un motocarro en marcha. Le habían robado sus zapatillas, billetera, celular y reloj. Estaba tan dormido que no escuchaba cuando los vecinos le llamaban y trataban de hacerlo reaccionar. El hecho ocurrió cerca de las 4 de la madrugada.

La misma situación pasaron las otras dos personas. El de polo rojo y polo negro. Los vecinos indicaron que a ellos les arrojaron desde dos motocarros, es decir, cada uno era transportado y acompañado por mujeres, en vehículos diferentes. Estas personas estaban completamente inconscientes. A ellos también les despojaron de todas sus pertenencias. Cuando despertaron, contaron que la noche anterior estuvieron bebiendo licor en un bar del sector de Versalles.

Luego se acercaron un grupo de varones y mujeres para hacerles compañía, empezaron a tomar cerveza y a bailar, luego de eso no se acordaron de nada y solo se despertaron en el suelo y en una calle desconocida.

No se descarta que estas personas fueron víctimas de una banda de peperas que pululan por bares y antros de Iquitos, Versalles y Masusa. La policía recomienda a tener cuidado con estas mujeres cada vez que asisten a lugares de dudosa reputación.