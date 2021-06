Hombre fue encontrado muerto flotando sobre el río Itaya

Estaba en calidad de desaparecido desde el pasado domingo 6 de junio



José Luis Lomas González de 24 años de edad fue encontrado sin vida, mientras su cuerpo flotaba por aguas del río Itaya el día de ayer en horas de la mañana.

Según testigos, los restos de este joven se encontraban flotando sobre el río fue un vecino que se encontraba a bordo de su canoa quien se percató del hecho y jaló al cuerpo inerte hacia la orilla.

“El grito de la gente hizo que tomará atención a lo que pasaba en medio río. A pesar que la gente gritaba para que saquen a este cuerpo del agua nadie quería acercarse. Así que yo me dirigí hasta el lugar y le jalé hasta la orilla. La verdad que no sabemos quién es, se dice que sería uno de los trabajadores que resultó muerto luego de la explosión del día martes. No sabemos absolutamente nada. Lo que sí he podido notar es que su celular estaba a la altura de sus chaveta. Como si estuviera escondido. De ahí no sé más nada”, con todo un vecino que vive por el lugar y quien significó como Edwin.

El joven Padre de familia se encontraba en calidad de desaparecido desde el último domingo 6 de junio. Julieta Lomas, hermana de la víctima, reconoció el cuerpo de su familiar.

Hasta el lugar llegó personal del serenazgo de Belén, agentes de la Policía Nacional y el representante del Ministerio Público quién ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central para la autopsia de ley.

Según las primeras informaciones, el joven habría sido asesinado y arrojado al río. La autopsia de ley se conocerá en las próximas horas y determinará las causas de su muerte. Asimismo la familia denunció el hecho y exige justicia para que este caso no quede impune.

(C. Ampuero)