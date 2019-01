Habría sido víctima de asalto

Le dejaron con el rostro ensangrentado. Un hombre quien no pudo ser identificado, fue encontrado en estado inconsciente, sentado sobre una banca de la plaza Miguel Grau de Punchana.

De esto se percataron los agentes del orden, quienes de inmediato le prestaron auxilio y le llevaron de emergencia hasta el Hospital Regional de Loreto, “Felipe Arriola Iglesias”, donde fue atendido y estabilizado por los médicos de turno.

Según testigos, el parroquiano fue arrojado desde un motocarro en marcha, donde se encontraba en compañía de dos mujeres. Al parecer, las mismas, quienes le habrían dado un potente somnífero, para doparlo y robarle todas sus pertenencias.

Sin embargo, cerca de las 6 de la mañana de ayer, unos desconocidos se habrían acercado al sujeto y al verlo profundamente dormido empezaron a rebuscarle todos sus bolsillos y como no le encontraron nada, empezaron a propinarle golpes de puño en el rostro, dejándole abandonado a su suerte. Los vecinos poco o nada podían hacer, ya que los delincuentes estaban armados con armas punzocortantes. Los vecinos llamaron a los serenos del sector, quienes auxiliaron al hombre. (C. Ampuero)