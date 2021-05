Hombre de 75 años vive rodeado de basura

Adulto mayor sufre los estragos de la crisis de residuos sólidos que atraviesa San Juan Bautista.



Juan Guzmán es un adulto mayor de 75 años que sufre de una discapacidad que no le permite mover una de sus piernas por un derrame cerebral, pero además de eso, es la prueba viviente de la grave crisis de residuos sólidos por la que atraviesa el distrito de San Juan Bautista. La entrada a su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Pampa Hermosa, está prácticamente rodeada de basura.

La calidad de vida del señor Guzmán ha sido rebajada hasta los niveles más bajos de la sociedad desde que iniciaron las obras de la carretera Santo Tomás a inicios de año. Desde entonces, ha tenido que convivir con una gran cantidad de aves de rapiña y un excesivo número de moscas que entran a su vivienda y le causan una gran fatiga en sus labores del día a día.

Los responsables de este inhumano estilo de vida son, por un lado, los vecinos del sector que a pesar de sus múltiples reclamos no paran de dejar sus desperdicios a escasos metros de su casa, y por otro lado, la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, que según declaraciones del mismo señor Guzmán, solo se hace presente una vez cada dos o tres semanas cuando el cúmulo de basura ya es tan abundante que ni siquiera le deja salir de su propia casa.

“Les he pedido que por favor dejen su basura más allá, pero no hacen caso” expresó con resignación. Y si bien la zona ya parece bastante afectada por la basura a la fecha de esta publicación, Guzmán afirmó que esto no es nada, puesto a que los cúmulos de basura suelen crecer aún más hasta la llegada del personal del municipio.

Juan Guzmán no puede dirigirse a la Municipalidad de San Juan por sus problemas de salud. Sin embargo, gracias al medio radial LVS Noticias su caso llegó al gerente de Residuos Sólidos de esa jurisdicción, Jorge Inga, quien aseguró que tanto el alcalde Martín Arévalo como su persona tienen conocimiento desde anteayer del problema en el sector.

No obstante, el problema ya lleva 4 meses. Asimismo, indicó que gracias al avance de la obra de la carretera Santo Tomás ya se puede ingresar a realizar las labores de recojo de residuos sólidos. Por otro lado, señaló que el municipio está próximo a adquirir 3 compactadoras y 24 furgonetas para mejorar las labores de limpieza.

Cabe resaltar que a pocas semanas de terminar el mes de abril, el alcalde Martín Arévalo aseguró que estas 3 compactadoras llegarían a finales de ese mes o a inicios de mayo, hoy el discurso cambió para fines de mayo. Mientras tanto la población del distrito continúa afectada por una grave crisis de residuos sólidos. (A. Padilla)