Por el contrario les dejó una deuda de más de 7 mil soles.

En vez de detener al que arrendó y no cumplió, la policía detuvo a dos apus por salvaguardar su propiedad.



Y para ello utilizaron dos patrulleros, por lo que los abogados de la comunidad mencionada Abner Cáceres y Luciano Poggi; junto al vicepresidente de FECONACO Sandro Díaz García, llegaron hasta la comisaría Iquitos ubicada en la primera cuadra de la calle Morona, para aclarar el tema.

“Vamos a denunciar ante la 4ta. fiscalía penal de turno a los policías involucrados en la detención de los apus, por abuso de autoridad. Ellos no debieron detenerlos. Acá es un tema de la falta de cumplimiento de contrato por alquiler del hospedaje “Sauki” que pertenece a la comunidad nativa de ese mismo nombre.

Le alquilaron a Jaime César Montoya Ramírez, la propiedad que está en la calle Fanning 230, quedaron en que les pagaría 3,500 soles al mes y nunca cumplió. Le alquilaron el 6 de noviembre de 2021. Al contrario, les está dejando una deuda de luz y agua cercana a los 7 mil soles.

Nosotros enviamos una carta notarial al que alquiló para que desocupe la casa de hospedaje y no cumplió. Ese hombre ya no tiene poder desde el momento en que se ha resuelto el contrato por falta de pago” mencionaron los abogados.