Pavimento será de 4,083 metros con cunetas en los laterales y unirá la avenida Guardia Civil con Santa Clara y beneficiará a más de 20 AAHH en San Juan Bautista



Trascendental e histórico fue la ceremonia de colocación del primer ladrillo de la obra denominada “Mejoramiento del servicio de transitabilidad de la prolongación Navarro Cauper, en San Juan Bautista”, con una longitud de 4,083 metros, que será construido por el consorcio vial “Los Agustinos” en un plazo de dieciocho meses con un presupuesto de S/. 57°185 ,035.39.

En esta ceremonia estuvieron presentes Elisban Ochoa gobernador regional, Martín Arévalo alcalde de la MDSJB, consejeros regionales, directores regionales, funcionarios de la MDSJB, del GOREL, moradores del sector y la prensa local.

Dio la bienvenida el dirigente Manuel Machoa quien agradeció al alcalde Martín Arévalo por el empeño puesto en el proyecto y al GOREL por la ejecución de la obra, resaltando que han pasado varias gestiones y nadie hizo nada, hasta que después de diecisiete años recién se haga realidad.

Martín Arévalo Pinedo al dirigirse a los asistentes dijo; hace tres años en el 2019 iniciamos los estudios de pre factibilidad y haciendo los diseños de esta obra, nosotros no encontramos nada de algún proyecto sobre la prolongación Navarro Cauper, esa es la verdad. Se usó drones para hacer seguimiento de toda la vía y cuando se terminó el primer estudio pasaba por las ladrilleras de la zona de Pucayacu llegando hasta Rumococha con seis kilómetros de longitud.

No hubo ninguna otra autoridad que hay pensado hacer este proyecto, nosotros lo hicimos en tiempo record como MDSJB y ha sido nuestro compromiso con la población en tiempo de campaña, con el compromiso de trabajar juntos.

San Juan debe modernizarse con esta, vía que será alterna a las avenidas Quiñones y la Participación, pero luego de hacer el proyecto para buscar el financiamiento se tocó puertas de diferentes ministerios, y gracias al gobierno regional se hace realidad, como es la zona del “Castañal” entre otros lugares del distrito, que es producto de la gestión distrital en trabajo conjunto con el Gobierno Regional de Loreto.

Destacó Arévalo Pinedo que son más de veinte asentamientos humanos los que se beneficiarán con esta obra como son Llanchama, Nina Rumi, Puerto Almendra Zúngaro Cocha, 31 de Mayo, Shusuna, quienes vienen y se desvían hasta Santo Tomás llegando hasta Santa Clara y harán un desvío por la nueva vía los Agustinos llegando hasta Senati para ir al norte de nuestra ciudad destacó, se ha logrado por el trabajo en equipo esta importante obra, destacó.

Tenemos otros proyectos para el distrito de San Juan Bautista y estamos tocando puertas en los ministerios, como es el caso de la Producción para la construcción de nuestro mercado, en el Interior para la construcción de nuestra comisaría de San Juan Bautista, en transportes y comunicaciones para la continuación de la obra de la carretera Quisto Cocha- Zúngaro Cocha-Llanchama que mañana (hoy) tenemos reunión con el director ejecutivo nacional para pedir la unidad ejecutora y hacer realidad.

Estamos cumpliendo los compromisos que hemos asumido en campaña, como la carretera a Santo Tomás, pistas, alcantarillado en toda la jurisdicción y la población de San Juan es la beneficiada, sin embargo fustigó que una ex autoridad regional que hizo daño a la región, se opuso, como la pavimentación del terminal, la pavimentación de Tres Unidos, el alcantarillado de Zúngaro Cocha, el colegio de “El Milagro”, entre otros proyectos que estaban en el predictámen de la ley de presupuesto fueron sacados por APP y quien representa en Loreto es Fernando Meléndez, es decir quitaron todos nuestros proyectos por egoísmo y maldad, enfatizó.

Seguiremos tocando puertas de los ministerios y agradecemos el apoyo del Gobierno Regional para obras como la avenida Guardia Republicana, la pavimentación de Francisco Secada, entre otros acotó.

El gobernador regional al dirigirse a los asistentes, agradeció el hablar fuerte y decir la verdad al alcalde Martín Arévalo destacó la gran cantidad de obras que vienen realizando, como la obra de Los Agustinos y; para el mes de abril se debe estar lanzando el proyecto desde Santo Tomás hasta Quisto Cocha que significa pensar en el presente hacia el futuro.

Habló también sobre la construcción de los Paucares que va unir la avenida Los Agustinos hasta la avenida Quiñonez, y la obra de la avenida Guardia Republicana que va hasta el establecimiento penal, destacando que el expediente de la avenida “Los Agustinos“ lo hizo la MDSJB y que el GOREL lo está financiando enfatizó.

Posteriormente el gobernador junto con el alcalde de San Juan Bautista, concurrieron hasta la construcción de la pavimentación de la carretera a Cabo López obra que se hace en el distrito de Belén.