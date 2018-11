Vecinos acusaron a invasores como presuntos autores del hecho

Una madre de familia de aproximadamente 40 años, fue herida con un impacto de bala a la altura de la espalda, la noche del último miércoles por inmediaciones del asentamiento humano “Campamento Alianza”, ubicado en el kilómetro 2 de la carretera Iquitos-Nauta.

Rafael Lumba, vecino del lugar, denunció a un grupo de invasores de haber utilizado armas de fuego y herir a la vecina, cuando se encontraban en los terrenos de dicho campamento.

El testigo manifestó que esta situación se registró, debido a que desconocidos, quieren invadir a como dé lugar dichos predios.

Es por ello, que aprovecharon la noche para amedrentar a las personas que viven por este sector y quienes compraron varios lotes a los dueños del campamento evangélico.

“Estos sujetos no creen en nadie, aquella noche hicieron varios disparos e incluso se pudo escuchar en los techos de calamina, cómo las municiones caían como si se trataba de una lluvia de piedras. Lamentablemente a la vecina le dispararon hacia el cuerpo es por ello que recibió el impacto de bala a la altura de la espalda. Nosotros hemos comprado ese terreno a los dueños del campamento Alianza y no vamos a permitir, que estos traficantes de tierra quieran hacer lo que les da la reverenda gana”, refirió Lumba.

Entre tanto los familiares de la infortunada indicaron que realizaran la denuncia del caso y exigirán que el o los responsables paguen lo que hicieron a esta madre de familia, “esto no tiene que quedar impune, los traficantes de tierras tiene que ser denunciados ante las autoridades pertinentes, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados hasta encontrar a la persona quien disparo a mi madre”, dijo el hijo de la agraviada. (C. Ampuero)