Ing. Eusebio Vega, gerente técnico de Cohidro.

Realizan trabajo de campo del Estudio de Impacto Ambiental Detallado y el Estudio Definitivo de Ingeniería.

“Estamos siendo muy cuidadosos con las normas medio ambientales, costumbres y la cosmovisión de los pueblos amazónicos”.

Se conoce que actualmente, la Hidrovía Amazónica se encuentra en la etapa pre operativa, realizándose los trabajos de campo y los estudios requeridos por el contrato de concesión y la normatividad peruana, como son el Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIA-d y el Estudio Definitivo de Ingeniería- EDI.

Al respecto, Eusebio Vega, gerente técnico de Cohidro, informó que como parte de dichos estudios se viene realizando las investigaciones y trabajos de campo, incorporando las recomendaciones dadas por la Consulta Previa realizada en el 2015.

“Hemos realizado talleres con autorización y conducción del SENACE, involucrando a diversas comunidades, así como a 13 traductores de las diferentes lenguas indígenas, y hemos integrado a un sabio adicional, siendo en total 4 sabios delegados por sus respectivas organizaciones regionales de cada una de las cuencas de los ríos Huallaga, Ucayali, Marañón y Amazonas”, anotó.

Añadió que, la segunda ronda de talleres informativos está programada para el cuarto trimestre del presente año 2018, se están tomando en cuenta las observaciones y sugerencias recogidas de parte de la autoridad ambiental competente, instituciones y ONGs vinculadas con la región, para un mejor desarrollo de los estudios y participación de la población, que como se conoce existen voces que cuestionan el proyecto.

Eusebio Vega enfatizó que el proyecto impulsará significativamente el desarrollo económico en la región a través de una navegación ordenada, segura y permanente; generando menores tiempos y costos, permitiendo al mismo tiempo acercar los servicios públicos a zonas donde actualmente no pueden llegar.

“Estamos seguros del aporte económico y social que brindará la Hidrovía a la región y al país, y para ello estamos siendo muy cuidadosos y respetuosos con los términos del contrato de concesión, así como con las normas medio ambientales, las costumbres y la cosmovisión de los pueblos amazónicos”, indicó.

PREOCUPACIÓN POR DRAGADO

Sobre las preocupaciones de la población con relación a las consecuencias del dragado en los ríos, Eusebio Vega señaló que, precisamente para conocer esos efectos, se realiza previamente el Estudio de Impacto Ambiental detallado, que permitirá adelantarse y diseñar una serie de acciones para potenciar los impactos positivos y minimizar los posibles impactos negativos.

“Hay que recordar que solo se intervendrá algunas áreas puntuales y necesarias que representen restricciones en cuanto a la profundidad en el canal de navegación y no en toda la longitud de los ríos que comprende la hidrovía, tampoco en cochas, riberas ni islas”.

Además, el proyecto no puede iniciar acciones de operación sino hasta que el Estado apruebe los estudios respectivos y esperamos que todo ello se tenga listo el primer trimestre del 2020”, resaltó.

El ingeniero acotó que Cohidro espera realizar conversatorios y otros espacios de diálogo para que la población, organizaciones e instituciones tengan mayor información sobre La Hidrovía.

“Nos parece importante fomentar el diálogo y la transparencia para que se conozca no solo las actividades del Proyecto, sino también los avances de los estudios y los beneficios de la Hidrovía Amazónica para la región”, finalizó.

Cabe señalar, que el proyecto Hidrovía Amazónica viene siendo impulsado por el gobierno central, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y su concesión fue entregada a la empresa Cohidro. (Diana López M.)