Hermanitos quedaron en la orfandad

A pesar de haber conseguido una cama UCE, progenitora murió



No resistió. Los hermanitos que en un momento con pancarta en mano solicitaban bajo la lluvia al gerente de EsSalud, Dr. Percy Rojas, una cama de Unidad de Cuidados Especiales, quedaron huérfanos de madre; debido a que María Nanfuñay Carrión, perdió la vida tras luchar contra la Covid-19.

Los esfuerzos de la familia y de los médicos del Seguro Social, lamentablemente no pudieron salvar la vida de la madre de estos pequeños.

El padre de los niños lamentó la irreparable pérdida de su conviviente, “es bien difícil asimilar todo esto, si en un momento hubiéramos obtenido una cama especial que necesitaba mi esposa, no estaríamos lamentando todo esto”, sostuvo el padre de Los menores.

Esta familia llegó desde Chiclayo a Iquitos y debido a la pandemia tuvo que quedarse en nuestra ciudad.

Ahora esta madre de familia cuidará a sus pequeños desde el cielo, pero es importante recalcar, que la falta de camas de cuidados intensivos no solamente se da en el Seguro Social, sino también en el hospital modular.

Cabe indicar que el problema que afronta el sector salud, también es la falta de médicos intensivistas y profesionales especialistas. (C. Ampuero)