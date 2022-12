Declaró el Dr. Chaner Zumaeta Córdova, gerente regional de salud.

El especialista en cardiología abrió ayer la sesión plenaria entre los actuales funcionarios del sector salud y el equipo que ingresará a partir del 2 de enero 2023. La reunión fue en el auditorio del gobierno regional de Loreto. “Es importante que ellos sepan cómo estaba el sector y cómo lo encontrarán ahora. Este martes (hoy) ellos ingresarán a las áreas de la gerencia de salud para que hagan su trabajo de transferencia de manera directa” dice Zumaeta. ¿Doctor el especialista Carey Ángeles, ha dicho que hay aumento de casos de dengue en menores?

-Al dengue no lo hemos controlado en un 100%, pero sí lo hemos mantenido con ligera tranquilidad durante el año. A pesar de que no se ha sentido mucho, el dengue en los meses de marzo y abril ha sido una epidemia. Llegaron números altos de casos de dengue los que intervinieron para contenerlos. Ahora Nanay y San Juan ya tienen áreas de hospitalización.

Se ha trabajado fuerte, se fue en la búsqueda de casos, hemos captado a los pacientes de manera precoz, hemos evitado que se compliquen y que lleguen a internarse en UCI, pero falta mucho por hacer.

El otro tema son las fumigaciones, fumigar la ciudad no tiene impacto, como ha expuesto el doctor Carey. Un zancudo se reproduce en 10 días, para fumigar Iquitos necesito 30 días. Salgo de Nanay y cuando ya estoy por el Parque Zonal, ya se están reproduciendo allá, es un gasto innecesario.

Sí hemos hecho campañas de fumigaciones focalizadas, eso nos ha permitido controlar los casos donde había dengue, que éstos no se disparen. Una estrategia austera, pero a juzgar como nos ha ido en el año, creo que ha resultado bien.

De otro lado. ¿Se va conforme con la gestión que ha desarrollado?

-Asumí el reto y agradezco a mi equipo que me ha dado sostén y me ha apoyado, me han enseñado y juntos también hemos crecido y el resultado es bueno. Tenemos más de 6 meses sin huelga, sin paralizaciones.

Estamos cerrando el año bien, no tenemos deudas con locadores, proveedores, con personal; hemos pagado lo que se tenía que pagar. Hemos aportado algo y salimos como hemos entrado, de manera humilde.