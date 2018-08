Pastor Humberto Lay, líder de Restauración Nacional de visita política partidaria en Iquitos.

Al artista los aplausos le fortalecen y al político el recibimiento masivo de una militancia ansiosa de escucharlo. “Iquitos me ha recibido muy bien, estoy muy contento, emocionado por la gran cantidad de gente, en la caravana, en el mitin”, expresó un emocionado líder y fundador del partido Restauración Nacional, Pastor Humberto Lay Sun, que lleva como símbolo a la Espiga.

Empezamos ese diálogo esperado durante el día a una de las pocas figuras nacionales que viene llevando un mensaje esperanzador respecto a la forma de hacer política partidaria, donde primen valores no solo como mensaje, sino en la práctica.

“La ciudad y Loreto está abandonada por el gobierno central, y que las autoridades no han hecho gran cosa por mejorar la situación de esta región tan importante, es la región más grande del país y sin embargo están muy atrasados”.

Continuamos la conversación en el Hotel Samiria donde varios medios estuvimos para entrevistarle, recibiendo a todos con la calidez y sencillez que transmiten las personas convencidas en que la base de una sociedad hacia el real desarrollo está en la integridad de quienes la habitan, o por lo menos dispuestos a ser disciplinados en el marco del respeto mutuo.

Don Humberto Lay, por qué confiar en los candidatos de la Espiga en los niveles de gobierno que tenemos distrital, provincial y regional?

“Justamente porque nuestro partido nació en medio del descrédito de los partidos políticos con el anhelo y el objetivo de ser un partido diferente, ser una alternativa para los peruanos y peruanas que desean hacer política de manera honesta, y a lo largo de los trece años de vida que tiene el partido hemos tratado de mantener esa línea, principios, valores, y hasta el día de hoy hemos sido muy cuidadosos también de recibir como candidatos o elegir como candidatos a personas pues que muestran un espíritu de servicio y que realmente quieran hacer política sana.

Y por eso cuando se acercaron el grupo de Elisbán Ochoa y todo su equipo, para nosotros con todos los antecedentes que teníamos de ellos y escucharles hablar de sus sueños y anhelos de servir al pueblo, los hemos acogido con mucho gusto y porque coincidimos en cuanto a esos valores en la política”.

En lo político social la crisis en el país está muy fuerte, al punto de ser visto como desesperanzador en sectores de la comunidad. Qué va garantizar en caso que la Espiga tenga autoridades, que se va combatir la corrupción?

“Sí. Por eso yo mencionaba en el mitin creo que todos nos sentimos indignados y avergonzados de esta situación que vive el país. Tantas autoridades, alcaldes, gobernadores regionales, exministros, congresistas; denunciados, investigados, sentenciados, hasta cuatro expresidentes con denuncias, con procesos, algunos en la cárcel y otros fugados. Toda esta situación como peruanos nos tiene que indignar y nos tiene que avergonzar, pero al mismo tiempo nos tiene que impulsar a participar en política para cambiar, enrumbar el país, en una cultura de valores que es lo que más falta está haciendo”.

Le ha dado el tiempo a usted como líder de Restauración Nacional de compartir los aspectos más importantes de los planes de gobierno de los candidatos, en este caso específico de Loreto?

“Bueno, no específicamente para Loreto, porque estamos abocados a la candidatura por Lima, estamos estudiando mucho y tenemos un plan de gobierno para Lima muy ambicioso, pero realista al mismo tiempo, sobre todo pensando en una planificación, en un plan de desarrollo urbano para Lima apuntando al 2035 y al 2050, porque una de las tragedias que viven nuestras ciudades y como país es que no tenemos una visión de futuro.

Las autoridades son muy inmediatistas, una visión corta, cuatro años o cinco años de gobierno nada más, pensando en una reelección y no se inician los procesos de desarrollo en el largo plazo. Entonces lo que hemos pensado y estamos planteando para Lima, lo he encontrado también en Elisbán Ochoa aquí en Loreto, el candidato a la gobernación regional, él también está hablando de plan de desarrollo, entonces coincidimos en ese aspecto, y creo que lo más importante para nuestro país es que las autoridades tengan esa visión de futuro. Tener un plan de desarrollo en el largo plazo, donde todas las autoridades no importa de qué partido sean, sigan con ese plan de desarrollo. Es la única forma que el país puede cambiar, crecer, progresar.

La segunda cosa es la corrupción, tenemos que vencer esa corrupción y no aceptar esa frase tan común de que nada va a cambiar en nuestro país, no, yo rechazo esta afirmación, yo sí creo que se puede cambiar, el asunto es que los peruanos y peruanas de buena voluntad, si creemos en los valores y practicamos los valores y los principios nos arriesguemos a entrar en política y estemos dispuestos a complicarnos la vida, porque entrar a la política es prácticamente complicarse la vida. Tenemos que estar dispuestos a ello, e ir desplazando a los malos políticos que se han enquistado en el poder y simplemente se reciclan en diferentes espacios, pero siempre con la intención del provecho propio. Eso tiene que cambiar y la única forma que cambie es que los que creemos en valores y practicamos valores, repito, intervengamos”.

Finalmente, otra tragedia del país es la desnutrición crónica y la anemia en los niños, sería prioridad también de las autoridades de todos los niveles este tema, cree usted?

“Sí. Es triste y es vergonzoso que este último año inclusive ha aumentado la tasa de niños con anemia y desnutrición a pesar de todos los programas que existen y esto está revelando ineficiencia por un lado, y corrupción por otro. O sea, todos los recursos que están invirtiendo en combatir la anemia y la desnutrición crónica, parece que no llega a donde debe llegar, y todo eso tiene que ser revisado también, por supuesto”. (Diana López M.)