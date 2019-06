“Hemos invitado a muchos profesionales, pocos nos han aceptado”

Declaró en conferencia de prensa el director de salud Dr. Percy Luis Minaya León.

Sin embargo, el hecho que no hayan aceptado muchos profesionales y que pocos hayan aceptado venir a Iquitos, no debe significar que Loreto se debe conformar con profesionales que tengan cuestionamientos de por medio. Como toda región exige que las cabezas de gerencias o direcciones regionales, cuenten con profesionales libres de sospechas y de denuncias gruesas que hayan alcanzado, incluso, atención nacional.

Ayer hubo conferencia de prensa donde el director de salud Percy Minaya León, puso sobre el tapete la eterna crisis por la que atraviesa dicho sector. Se le preguntó lo que muchos vienen interrogando, en cuanto a que si sacaría a unos 800 trabajadores para colocar a gente cercana a la gestión regional actual.

“Respecto a que si se sacará para volver a poner por afinidad política, quiero decir que yo no tengo afinidad, salvo la afinidad social que tenemos como ciudadanos. No recibo pedidos del gobernador o consejeros para contratar a personas porque “me ayudó”, “amigo” o lo que sea. Ni de los amigos que podría tener en la región o en cualquier otra ciudad. Recomendaciones, sugerencias, son canalizadas para evaluar en caso de cualquier trabajador que sea incorporado a los concursos y convocatorias correspondientes.

No debe haber preocupación en cuanto a que nosotros estamos sacando personas para poder volver a meterlas, eso sería un carrusel donde nosotros jugamos con gente, el trabajo y el destino de esas familias. No haremos eso. La razón porque estamos sacando a personas, es porque el consumo mensual para mantenerlas es de 1´750 mil soles y no tenemos ese dinero. Se ha estado usando dinero de los programas presupuestales y eso está prácticamente agotado. Tenemos un remanente de 2 millones de soles con lo que podemos manejar para saldar deudas.

Anteriormente ha habido profesionales que han dado su esfuerzo para mejorar el tema, pero habiendo un tema de desorden, hay que corregirlo. Entonces tenemos a profesionales que sabían cómo andaban las cosas, que podían arreglar, dar solución, pero no hubo acciones articuladas. No se les escuchó o no supieron ordenar y remontar esta situación.

Un tema concreto, ese dinero no es que estuviera disponible para pagos regulares de un nivel tan grande de contratados, estaba destinado a otras cosas y se ha destinado a pagar a personal. Lo que hay que hacer ahora es trabajar, ordenar, dar operatividad al sector y el Minsa no dará dinero para eso, hay que hacer ahorro y un gasto eficiente. Buscar dinero donde sea posible, renegociar, ver con el SIS, fondos y estímulos, rendimientos de servicios y alcance de metas para tener financiamiento extraordinario.

De ahí saldrá el presupuesto. Así como ver otros recursos disponibles en el gobierno regional, hay varias fuentes posibles. Nos toca visitar, negociar, proponer metas, convencer a los profesionales correctos a que coadyuven a ordenar el sector.

En cuanto a que sí se elevará el nivel de conflicto en los hospitales donde reclamarían la falta de personal, debo decir que a lo largo de la semana he mantenido varias reuniones con los sindicatos, cuerpos médicos, mesas de trabajo, explicando la situación que tenemos, ellos sabrán decir si están o no de acuerdo con la situación planteada. Hubo un cierto nivel de consenso en cuanto a que es una necesidad que honremos la deuda con los trabajadores, y que hagamos procesos en orden”, mencionó Minaya.

En cuanto a la presunta malversación de fondos cometida en la gestión anterior, por haberse pagado a trabajadores con dinero de los programas de salud, expresó que toda la documentación ya estaba en el órgano de control interno para que luego ellos se pronuncien.

Agregando: “Hemos invitado a muchas personas siempre que cumplan con el perfil profesional de estudios y experiencia, muy pocos nos han aceptado. Se ha decidido dar el paso e incorporar temporalmente a unos. Nosotros evaluáremos y ellos ayudan con sus conocimientos. Va a haber cambios. En el transcurso de hoy (ayer) publicaremos resoluciones de los cambios a ejecutarse”, respondió a varias interrogantes de los periodistas.