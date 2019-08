“Hemos firmado acta donde la municipalidad se compromete a pagarnos progresivamente”

Hasta este jueves ya deben haber concluido con el pago total.

La protesta se inició desde temprano ante la autoridad edil de Maynas, ya que los trabajadores nombrados debieron cobrar desde el pasado 22 de agosto y hasta ayer no les habían cancelado. Luego se formó una comisión de diálogo junto al administrador, el fiscal de prevención del delito, asesoría jurídica, concluyendo con la firma de un acta.

Según el sub secretario del sindicato, Robinson Velásquez, la municipalidad se comprometió a pagarles desde ayer a las 12 del día de manera progresiva sus sueldos. Frente a esa explicación muchos trabajadores gritaron que no y que debían cancelar todo, a lo que Velásquez les pidió comprensión agregando que le habían dicho los funcionarios que no había financiamiento.

“Entonces igual trabajaremos de forma progresiva”, le gritaron otros trabajadores. “Compañeros hay un acta firmada, ellos pagarán ahora una parte, otra el miércoles y el jueves, se están haciendo los trámites. Además, les hemos dicho que el próximo pago tiene que ser antes del 24 de setiembre. Y también que no haya acoso o maltrato contra los compañeros que están protestando”, concluyó.

Luego de las explicaciones, los trabajadores se iban retirando lentamente hacia sus lugares de trabajo.