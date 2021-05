“Hemos advertido al candidato Castillo que debe deshacerse de la criminalización a las luchas por el pueblo”

Indicó el líder del circuito petrolero Daniel Saboya, quien habló ante el candidato en el local de ORPIO.



“Nuestra misión era que él nos escuche, él tiene vasto conocimiento de la costa y sierra, pero de la selva no. La selva siempre ha sido excepcional y una incógnita para líderes nacionales, presidentes e incluso candidatos a la presidencia. Su trayectoria de lucha nos hace ver qué nos respetará y al mismo tiempo hará prevalecer que no exista más la criminalización de las luchas, persecución y matanza de líderes.

Criminalizan las luchas cuando lo único que se hace es defender a los pueblos de la devastación, el golpe y la manipulación del gobierno central, gobiernos regionales y empresas privadas. Le hemos advertido bien que la decisión de respaldar su propuesta es porque no queremos presidentes asesinos de líderes, que dan la espalda a la Amazonía. Que en sus discursos dicen que primero está Loreto, la Amazonía, pero en la realidad no está ni al último, ni siquiera están en su agenda de desarrollo” da a conocer Daniel de la exposición hecha en la canchita deportiva de ORPIO.

¿Y él qué les ha dicho?

-Él dijo que conocía a los líderes y que extrañaba una reunión de esta calidad. Como Apus y autoridades le hemos hecho saber nuestra posición clara, fuerte y precisa. Que él sepa que nos hacemos respetar pese a que nos están matando, como a los 3 hermanos Kukamas en el Lote 95, pese a ello ahí estamos.

Él dice que también conoce que hay dirigentes que son de papel porque no tienen bases en sus comunidades. Dijo que se compromete fuertemente con la Amazonía, que siempre se habla mucho de ella, pero que siempre ha sido saqueada, vista como una zona extractivista, no con una atención especial de transformación para una mejor valía. Él se lleva más claro nuestra visión.

También habló que va a respetar a las empresas privadas siempre y cuando le den “al César lo que es del César”, “a Dios lo que es de Dios” y “al pueblo lo que es del pueblo”. Que den lo que corresponde con respeto a sus derechos legítimos y de atención a las comunidades. Eso nos dio un poco de garantía para firmar al final el pacto político.

Gane quien gane las elecciones comenzaremos una lucha fuerte en la zona indígena para celeridad de las cosas que están estancadas por decisión del gobierno central. No atienden nada, viven de reuniones y de mesas de trabajo, de tramos y al final dicen no. Esa ha sido la estrategia de los que ya han pasado por el gobierno. (LMHL).