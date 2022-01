Agentes policiales nuevamente quedaron abandonados por su comando en Caballococha



A estas horas los 12 efectivos de la Policía Nacional del Perú y un alférez deberían estar en el puesto de vigilancia fronterizo “Puerto Amelia”, realizando su servicio, sin embargo, esto no es posible debido a la falta de empatía y voluntad del comando de la IV Macro región policial de Loreto.

El último viernes, con bombos y platillos el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Santos Gallardo Mendoza, acompañado del general Carlos Eduardo Carazas Cárdenas, se dirigían hasta Caballococha vía aérea con los 12 efectivos policiales y un alférez. Una vez en la capital de la provincia de Ramón Castilla, aparentemente un helicóptero estaría esperándolos para trasladarles hasta el puesto de vigilancia fronteriza de “Puerto Amelia”, pero la nave nunca llegó, ni estuvo en el lugar, según se dijo, por problemas climatológicos.

El comandante general regresó a Iquitos el mismo día y luego a la capital de la república. Se pensaba que horas después los efectivos iban a ser trasladados hasta el puesto de vigilancia fronterizo, pero el helicóptero nunca llegó.

También les prometieron que les iban a trasladar a bordo de un “rápido expreso”. Pero hasta el momento no hay nada. Los víveres que les dieron se acabaron. Incluso, señalaron que ellos, de su propio peculio deberían alquilar un deslizador para trasladarse hasta supuesto.

Los familiares se comunicaron con este medio de comunicación y señalaron que se encuentran indignados, “a nuestros familiares les llevaron sin despedirnos, dijeron que se tienen que presentar con todas sus cosas porque están siendo cambiados a la frontera. No les dio tiempo ni siquiera de sacar dinero, de prestar plata, se fueron prácticamente con ropa encima. No es posible que solamente cuando viene un alto funcionario de la policía todos se muevan. Como ahora el comandante general no está aquí, el comando de Iquitos nuevamente hace lo que le da la gana. Mis hijos no pudieron despedirse de su padre. No es justo que les traten así. Están en Caballococha abandonados a su suerte”, sostuvo un familiar.

Con esto, una vez más se pone al descubierto lo que es un secreto voces, el abandono de miembros policiales que van a la frontera. Para muestra solo botón. Ojalá el comando solucione este problema y no solamente hagan “bulla”, cada vez que un alto oficial llegue a Iquitos, para maquillar sus ineptitudes.

(C. Ampuero)