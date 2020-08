Denuncia el alcalde de la provincia de Ucayali, Héctor Soto.

El alcalde de Ucayali, Héctor Soto, dio a conocer que, luego del incidente con el gobernador regional de Loreto, viene recibiendo una serie de llamadas y acusaciones contra su persona que hasta ha llegado al punto de amenazarlo de muerte y que ante ello está evaluando actuar de manera legal.

“He recibido insultos y amenazas de muerte desde un teléfono público que ya está grabado en celular. Voy a solicitar garantías para mí vida el día de hoy” sostuvo Soto

Al ser consultado si apoyará la revocatoria contra el gobernador regional, señaló que no lo hará, ya que, considera que no es el camino adecuado por más desastrosa que sea una gestión.

“Yo a Elisban ya no le creo nada, me mintió más de mil veces. Justamente por esto el pueblo ya alista medidas radicales. Y cuidado que él nos quiera castigar negándonos obras y desarrollo, porque él no es dueño del dinero de todos” sostuvo.

(R. Graicht)