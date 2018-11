Expresa el jefe de Pediatría del hospital Iquitos, Dr. Edwin Villacorta.

Esto porque realmente flota la duda en cuanto a los estudios mostrados por el gobierno regional respecto a que se habría bajado 10 puntos en cuanto a la anemia y desnutrición en Loreto. Siendo que de 11 niños que entran al mencionado nosocomio, 10 llegan con anemia o desnutrición, lo que hace sospechar que en esta región se haya bajado los diez puntos que pregonan.

Por eso, el reconocido médico que conoce la sala de pediatría más que nadie, ha pedido a la nueva gestión regional que en el más breve plazo vea la posibilidad de desarrollar un estudio nutricional veloz, para ver en qué situación realmente está la niñez loretana.

“No es por molestar a nadie, pero los gestores de salud somos los que estamos en el hospital y vemos los casos que pasan en las comunidades. Una niña viene de una comunidad lejana, tiene 3 años y pesa 12 kilos. Es como pensar en un niño de 2 años, tiene un año de pérdida.

Una pequeña llega de otra comunidad con 10 meses y pesa 6 kilos, todo ello son evidentes signos de desnutrición, no nos engañemos. Por eso solicitamos a la nueva gestión que haga un diagnóstico nutricional rápido apenas ingrese a gobernar. Que se hagan trabajos en algunas comunidades para que puedan conocer la realidad que les están dejando en salud.

Que hagan el diagnóstico y en base a eso trabajen. Para que no se dejen presionar y luego les digan que en un año han destruido lo que ellos habían puesto como base. En buena hora si es así, pero yo creo que no es así.

Creo que lo que han hecho es seleccionar algunas comunidades, algunas poblaciones y han dejado de lado a otras. Si vemos acá cama por cama, hay un 50 o 60% de niños con anemia, desnutrición o las dos cosas”, mencionó Villacorta.

Impresionante ver cómo pasan los años y seguimos viendo el ingreso de niños con “pelagra” al hospital…

-Sí. Una enfermedad terrible, a Dios gracias está mejor y ha podido salir del estado preocupante en que llegó. En dos semanas de 11 niños que han entrado, 10 niños han llegado con desnutrición severa. Uno se nos murió porque existe esa alta probabilidad de morir.

Y cuando sobreviven quedan chiquitos y con problemas de estudios en comprensión lectora, razonamiento matemático. Ese es el futuro de toda la región que tienen un alto nivel de desnutrición y anemia.

¿Falta que las autoridades se preocupen más del ser humano antes que las obras de fierro y concreto?

-Así es. No solo preocuparse por sembrar ladrillo, cemento y fierro, hay que preocuparse por la calidad de vida de los ciudadanos. Que haya una mejor nutrición y por ende trabajo honesto para la gente y que sea adecuadamente remunerada.

Si tenemos a mujeres desnutridas vamos a tener niños desnutridos. Al nacer esa mujer queda marcada para tener más niños desnutridos, es un problema de nunca acabar. El control prenatal es básico y también el crecimiento o desarrollo que es fundamental. Si nacen bajos de peso, vendrán más niños con el mismo problema.