“Hay una situación asfixiante de necesidad de salud en las poblaciones”

Director regional de salud Percy Minaya, estuvo exponiendo en audiencia con pobladores de Cuninico.

Dio a conocer que para impulsar el plan de atención integral cuentan con más de dos millones y medio de soles.

Siendo que para este año 2019 cuentan con un monto de 600 mil soles.

Ayer desde las 10 de la mañana se inició la audiencia para ver el caso “Cuninico”, en el segundo juzgado especializado civil a cargo del juez Sergio Del Águila Salinas. Aunque por el interés que genera el caso, se desarrolló en los ambientes de la sala penal de apelaciones.

Al director se le preguntó básicamente en dónde estaba el “cuello de botella” que les impedía cumplir con lo que mandaba la acción de amparo dada por el poder judicial, ordenando que de inmediato se les atienda a los pobladores que vieron afectada su salud con el derrame petrolero de Cuninico, en el año 2014.

“Yo en realidad no conozco las razones porqué el presupuesto no se ha dado antes. Ya conocedores de las diferentes situaciones que golpean a las comunidades indígenas, tratamos de acelerar los presupuestos. Es una medida de acción legal contra el Estados para que accione ya que no existía un plan en lo que respecta a la atención de esas comunidades.

Se viene trabajado en el Plan de Atención Integral de las comunidades de Cuninico, Santa Rosa, Nueva Esperanza y San Francisco (Maypuco), por el derrame de petróleo. Una demanda puesta a finales del año 2016, ahora se ha encontrado que el nivel de acción ha sido limitado.

El plan se trabaja desde el 2018 en respuesta a las demandas, a los planes que se tiene. Personalmente creo que hay que enmendar, hay que poner más énfasis en atención especializada. Se ha tomado la decisión de hacer trámites de recursos que el ministerio debe entregar, son 2´500 mil soles. 600 mil soles para este año.

En este tiempo que tenemos contacto con las comunidades hay que hacer acuerdos de cómo debería mejorarse el plan, como re-articularlo. Ya sabemos que el trámite con el ministerio es más largo. No hay plan que no se pueda cambiar. Este plan aprobado en diciembre 2018 ha recibido recursos recién y puede mejorarse.

Siento que colocan las persones estas acciones como muestra contra el Estado, el ministerio, la dirección, en espera de soluciones a la asfixiante necesidad de salud en las poblaciones donde no hay ni un establecimiento de salud, no hay especialistas, profesionales.

Hay que hacer un manejo de orden regional para solicitar den recursos para que la atención continúe con o sin derrames. Atender en los niveles y criterios que se requieren”, declaró el director de salud de Loreto.