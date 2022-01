Expresó la Dra. Rita Ruck, actual decana del Colegio de Abogados.



Agregando que todos sabemos que hay un marco de pandemia preocupante, pero que se tiene que hacer algo para mejorar el servicio de acceso a la justicia tanto en el poder judicial como en el ministerio público, ya que los litigantes se están viendo seriamente perjudicados.

La actual decana asumió el importante cargo el pasado 8 de enero de 2022. Ya está formado el Tribunal de Honor que preside el Dr. Alberto Navas y el Comité de Ética que preside la Dra. Lilia Reyes.

La decana del Colegio de Abogados, ayer estuvo por la dirección regional de Salud haciendo trámites a fin que se pueda impulsar una campaña de salud que beneficie a los profesionales colegiados y sus familiares.

“He venido a ver si se puede contar con una brigada de vacunación para los abogados y sus familiares en el Colegio. Muchos se han vacunado, algunos faltarán de hacerlo por alguna circunstancia, por eso estamos gestionando. Y no solo la vacuna contra el covid, sino contra otras enfermedades que es necesario que todos los colegas cuenten para proteger su salud.

Igual que se hagan la prueba lo más pronto posible y que reciban una buena atención médica. Somos cerca de 2 mil colegiados. El año pasado fallecieron 24 abogados y eso nos ha dejado un pesar muy grande. Así como han sufrido la totalidad de familias en la región por algún ser amado ausente” habló Ruck.

Igualmente expresó su sentir por la partida del Dr. Roger Cabrera, quien murió de manera inesperada, quien fue vicedecano en la época del Dr. Aldo Atarama.

¿Decana y qué otras gestiones para más adelante?

-Estamos trabajando en la formación de una comisión que vea el tema de la atención en el poder judicial y el ministerio público. Hoy se hace trabajo remoto y los que litigan están sufriendo la demora en los expedientes.

Se entiende que estamos en una tercera ola covid, pero hay que realizar gestiones inmediatas para mejorar la atención porque hay un estancamiento en las atenciones de acceso a la justicia.

Por otro lado. Mucha gente pregunta si usted ahora que es decana ¿seguirá atendiendo en el Vicariato?

-Sí. En mi discurso de juramentación he dicho que seguiré atendiendo. Cumpliré con ambos cargos con mucha responsabilidad, no hay dificultad.