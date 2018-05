Expresa el presidente del Directorio de esa entidad Adm. Edgar Gómez.

Dice sentirse mortificado y no se explica cómo otros presidentes han vivido “felices de la vida” con ese desorden.

Al actual presidente se le entrevistó para conocer directamente sobre la determinación de contratar a más personal en la entidad pública. No lo negó y más bien aclaró qué es lo que habría motivado tal decisión.

“Sí, es correcto, se ha contratado a un grupo de personas específicamente para hacer un inventario del cementerio. Nunca se ha hecho uno. No se sabe qué hay, no se sabe con cuántas reservas contamos, si todos los nichos están ocupados realmente. Si los reservados han sido pagados. Hemos descubierto que años atrás, familiares de algunos funcionarios o trabajadores, han hecho reservas, les pusieron perpetuo y no habían pagado.

Entonces, les estamos moviendo el piso a varios con estas medidas. Ese inventario yo lo pedí desde el año pasado. Hemos dado facilidades a los encargados con la contratación de algunas personas para que ayuden y así dentro de poco, poder contar con ese inventario. Concluye ese trabajo y el contrato de esas personas también termina ahí”, declaró Gómez.

¿Igual señalan que han contratado a gente de PPK para otras áreas?

-Acá no vemos colores políticos. Lo primero que hice al ingresar acá es poner una directiva sobre nada de actividades partidarias dentro de las instituciones, hay que estar ajenos de todo ello. No hemos colocado a más gente en otras áreas. Los jefes de línea son los que me dicen qué necesitan y se les facilita.

Si no se les puede dar personal, evaluamos a quienes están. Si no tienen capacidad de hacer las cosas, recién se contrata a alguien que sí lo puede hacer. Eso es lo que hemos hecho. Hay áreas usuarias que han solicitado y lo hemos hecho como en el asilo porque ahí el personal de enfermeras hacía doble turno, no descansaban por lo que se contrató a personal.

Mientras esté acá, estoy tratando de arreglar, de solucionar los problemas. En interno hay un total desorden, no hay reglamento ni directivas, están desfasados. Hay que ver las directivas internas y el manual de organización de funciones. Hay que ver tantos convenios que existen. No sé para qué sirven tantos de esos.

Me mortifica que hayan pasado tantos presidentes y gestiones, quienes han vivido “felices de la vida” con todo el desorden que existe acá. Problemas en contabilidad, tesorería. En las sub gerencias hay problemas porque no cumplen con sus trabajos, reitero hay directivas desfasadas que no cumplen con los requisitos del sistema administrativo. Hay que respetar las leyes y normas. Como presidente tengo claro lo que debo hacer.