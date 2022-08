Ahí donde se desinfecta el instrumental quirúrgico que está en contacto directo con los pacientes.



Existe un informe demoledor de “Susalud” (Superintendencia Nacional de Salud) en torno a la realidad de ese departamento, pero a las autoridades como al director general del hospital regional Miguel Bacca, poco o nada parece importarles. No son proactivos, no gestionan, partieron en dos al departamento, una parte fue al primer piso y la otra está en el cuarto. Cuando ello jamás debió hacerse por el alto riesgo antes indicado.

Se pudo conocer que todo el ambiente donde el Cuerpo Médico tiene su espacio, le pertenece a la Central de Esterilización, sin embargo, nadie mueve de esa zona a los médicos del hospital regional. Es por ello que el departamento está dividido.

Una parte en construcción abandonada, en el primer piso donde existe un AUTOCLAVE para esterilizar el instrumental que está conectado, pero no funciona. Está encartonada y las ratas se pasean en la noche. El techo sin cielo raso, los cables eléctricos expuestos, junto a los tubos de vapor. Les han cortado la cadena de conexión en el proceso de esterilización del material quirúrgico.

En el cuarto piso funciona la otra pequeña central de esterilización, donde se incluso se observa una especie de vestidor del personal muy cerca al material desinfectado, que utiliza un repostero viejo para ir secando el material. Nadie respeta el área roja, verde y azul.

“La ropa que utiliza el personal para operar también está expuesta. Igual que los paquetes abdominales con los que se trabaja en la sala de operaciones. No se puede preparar ahí, pero por el espacio que no tenemos se hace y eso va contra las reglas, contra la norma técnica de una central.

Toda la zona donde está el Cuerpo Médico le pertenece al centro de esterilización, pero ellos no salen de ahí. Por un mal criterio de un médico anestesiólogo fue que llevaron una parte de la central arriba y han malogrado todo el sistema de conexión. Hay máquinas grandes que no se bajan porque no se cuenta con el espacio. Vinieron hacer acondicionamientos en el primer piso y luego lo han abandonado, mire cómo está el cielo raso expuesto” comenta Monge.

En el segundo piso se encuentran las dos autoclaves que a veces se malogra. Tienen más de 30 años, el óxido en algunas partes se deja notar. En el primer piso desde el año pasado está una nueva, en su cartón, el tiempo y la falta de funcionamiento la irá malogrando.

En esos aparatos meten el material quirúrgico a desinfectar, entra a 134 grados, un calor intenso por medio de vapor. A la zona pequeña del cuarto piso llega todo el material contaminado, después de haberlo utilizado en una operación. “El personal lo lava y seca, luego entra a autoclave. Los directores que han pasado por acá conocen de la problemática, del informe de “Susalud”, pero poco o nada les importa.

Es hora que tomen importancia del área de esterilización que es algo vital. Estos instrumentos van directamente al cuerpo del paciente, entonces hay un riesgo latente de infecciones intrahospitalarias. Un material debe ser bien supervisado, así como al personal, pero acá trabajan en dos pisos, cómo controlar todo ello. Se expone la vida de los pacientes” habló Monge.

(Luz Marina Herrera Lama).