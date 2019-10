“Hay que deponer personalismos o tintes políticos para sacar adelante a Loreto”

Declaró secretario de organización de la CGTP Manuel Coronado, en su última visita a Iquitos.

Estuvo acompañado de varios dirigentes de la CGTP Loreto, quienes hacían gestión a fin de ser recibidos por el gobernador Elisbán Ochoa. En ese marco, se le preguntó sobre la coyuntura regional.

“Siempre hay que desear éxitos a las autoridades, sino es así todos nos atrasamos en nuestro desarrollo regional. Siempre hemos planteado que si Loreto no tiene una visión de futuro de aquí a unos 20 o 30 años y prevalece eso que “uno hace y otro deshace”, entonces no podremos lograr el desarrollo.

Ahora hay que visionar qué se quiere para Loreto, está muy difícil la extracción de petróleo, la extracción de madera, no hay conectividad, entonces hay que planificar con la Cámara de Comercio, con la sociedad civil organizada y las autoridades de turno, el desarrollo y diálogo, pero que se dé en buena fe, sin personalismos y politiquería de por medio, solo así se logrará que Loreto desarrolle”, habló Coronado.

de otro lado, vio con buenos ojos el cierre del congreso, agregando que prácticamente los integrantes de ese parlamento forzaron las cosas para concluir con la medida radical, pero democrática y constitucional.

Finalmente, dio a conocer que entre ellos estaba un dirigente de la Federación de Trabajadores de Uruguay. Quien les dio a conocer sobre las “Cooperativas de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva”. “Quisiéramos que, así como en Uruguay también se habilite un Lote de viviendas en el Perú. Pese que en Loreto hay una cantidad de terrenos, existe una deficiencia de viviendas de ayuda mutua. Quisiéramos que haya un proyecto piloto acá y luego se replique en otras partes del Perú”, concluyó.