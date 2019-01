Expresó el Arq. Daniel Enrique Salaverry Villa, presidente del congreso en inauguración de acto congresal en Iquitos.

“A tres años del bicentenario patrio tenemos la oportunidad de demostrarle a la ciudadanía, a esos pobladores que le han brindado su confianza, que están a la altura de las circunstancias, a la altura de la historia y que van a trabajar para llegar al 2021 con la satisfacción de haber podido transformar esa realidad que hoy día nos ha presentado Yeni Vilcatoma, de pueblos olvidados y marginados durante décadas.

Pero ese trabajo tiene que ser a través de una gestión transparente, eficiente y con una actitud frontal contra la corrupción. Van afrontar enormes y diversos retos, el primero es que administrarán un presupuesto que no ha sido visto por ustedes, sino aprobado por la gestión anterior a través de presupuesto participativo. Quizá no alineado con su plan de gobierno, con los objetivos trazados en obras de infraestructura que quieran impulsar en su localidad.

Van a tener que ser suficientemente inteligentes y desarrollar una capacidad de diálogo que les permita no solamente convencer a la población y a los vecinos quizá de modificar ese presupuesto inicial, sino de armar un nuevo presupuesto que les permita alinear los recursos con que cuenten con el plan de gobierno que ustedes han propuesto a los ciudadanos.

Desde el momento que fueron elegidos, queda claro que ustedes ya no solamente pertenecen a un partido político, representan a toda la comunidad, a su distrito, a la provincia que los ha elegido para que trabajen y ser parte de las soluciones. La gente ya está cansada de confrontaciones estériles, de discusiones que no llegan a nada, que no solucionan un solo problema de la comunidad.

Lo que tenemos que hacer es afrontar esos problemas, pero con unidad, de empezar a construir una nueva relación entre el ejecutivo y legislativo. En cuanto a ejecutivo, me refiero a gobiernos locales y regional, esa es la tarea que tenemos que atender cuanto antes. El tiempo que tienen los alcaldes y congresistas es muy corto, en 4 años quizá no se podrá solucionar todos los problemas, pero podemos seguir en ese objetivo y los que vengan después tomarán la posta.

Hay que contar con funcionarios capacitados, que conozcan las normas, muchos casos de corrupción que se ve a través de los medios de comunicación sobre funcionarios investigados que han ido a parar a la cárcel, han sido porque desconocían las normas. Ponemos a disposición de ustedes el congreso de la república a través de la oficina de enlace para gestionar pedidos de capacitaciones a fin de inculcar normas para el desarrollo del país. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar unidos “hombro a hombro” para llegar al bicentenario con un país más solidario, más justo y más desarrollado”, finalizó Salaverry.