“Hay profesionales, sino que el hospital tiene fama de mala paga y eso los espanta”

Opina el jefe de departamento de cirugía del hospital regional César Enrique Medina García.



Y es que él lleva años como uno de los tres profesionales con los que cuenta ese departamento, cuando en realidad debería trabajar con 32 profesionales de salud para que todas las intervenciones quirúrgicas sean de manera fluida y adecuada.

Hoy nuevamente ese nosocomio, bautizado como covid en la época extrema de pandemia; está reabriendo sus servicios y necesita de más profesionales. Pero ocurre que cuando les ofrecen muchos no aceptan porque vienen a trabajar y al final no les pagan de manera puntual. Por lo que resulta útil conocer la opinión del renombrado médico cirujano.

“Los problemas persisten en la sala de operaciones, no hay suficientes anestesiólogos para cumplir con un trabajo adecuado en todo el servicio. Sí han contratado a un anestesiólogo para que cubra algunas cirugías de pacientes oncológicos, se puede decir que es un pequeño avance dentro de todas las limitaciones existentes.

Luego se cubren algunas emergencias, pero ahora ya se está abriendo el resto de servicios por lo que se tendrá que atender intervenciones de diversas patologías y eso es un problema agudo, álgido.

Si no hay anestesiólogos acá habrá que traer de afuera, pero hay que ser muy claros. Los anestesiólogos existen, sino que el hospital regional tiene fama de mala paga y eso espanta a los especialistas, no los anima a querer venir.

Esperamos que la dirección tome acciones acertadas para que esto se normalice porque imagino que no falta mucho para abrir por completo todos los servicios del hospital. Hay que recordar que el problema de covid aún existe, pero ya no en la magnitud que hubo hace 4 o 5 meses.

Hay que ir viendo cómo resolver los problemas que han quedado en el tiempo respecto a las demás patologías, no solo el covid existe en Loreto. ¿Cuántos habrán fallecido o cuántos habrán visto complicarse sus enfermedades por falta de una alternativa de solución?