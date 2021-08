Advierte Juan Carlos Celis-Médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto.



Juan Carlos Celis, médico infectòlogo del Hospital Regional de Loreto, hizo un llamado a la población loretana a vacunarse contra la Covid-19 independientemente del laboratorio del que provenga la vacuna. Indicó que el medicamento Sinopharm es tan bueno como Pfizer y salvó la vida de muchos pacientes y médicos en primera línea, incluyendo a su persona.

El reconocido médico exhortó a la reflexión a la ciudadanía al señalar que actualmente la gran mayoría de pacientes Covid-19 en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) son personas que no recibieron ninguna dosis contra el virus por decisión propia, es decir, que rechazaron la vacuna por escrúpulos personales.

“Hay personas en UCI por estar esperando que llegue Pfizer en lugar de vacunarse con Sinopharm, mientras que aquellos que han decidido vacunarse están tranquilos en sus casas (…) la gente no debe esperar, estamos en una carrera contra el tiempo”. Advirtió.

A lo que lamentó que muchos de sus colegas fallecidos durante la primera ola no tuvieron la oportunidad de acceder a una dosis de vacuna. “Cuánto hubiéramos dado nosotros para que nuestros colegas se hubieran vacunado aunque sea con una vacuna que les diera 20% de probabilidades de vivir…”. Expresó.

Explicó que si bien ninguna vacuna evita el contagio al 100%, sí poseen un muy alto porcentaje de evitar cuadros graves de enfermedad y derivar en la muerte. “Tengo dos pacientes vacunados en el hospital, uno con Sinopharm y uno con Pfizer, pero solo han hecho cuadros moderados y ya van a salir de alta, los demás, toditos son no vacunados”. Declaró.

Finalmente, el infectòlogo Juan Carlos Celis aclaró que si una persona presenta síntomas de Covid antes de vacunarse, lo preferible es que se haga una prueba de descarte, si sale positiva, lo que el ciudadano debe hacer es esperar 3 meses tras la alta médica para recién acudir a recibir su vacuna con toda seguridad. (A. Padilla)