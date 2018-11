Expresó la docente Gladys Vásquez, quien conforma el comité de lucha del frente

Es como si a nadie le interesara el futuro del Frente Patriótico de Loreto. No hubo elección de la nueva directiva y parece que, para todo Loreto, no pasa nada. Sobre el VIII Congreso del FPL entrevistamos a la docente Gladys Vásquez, quien sí estuvo en la actividad el pasado dos y tres de noviembre.

“No se eligió a la nueva directiva del frente patriótico de Loreto porque había intereses de grupo, algunas organizaciones prohibieron a sus militantes a que participen. Los delegados de provincia no llegaron al parecer porque su economía no se los permitía.

Y yo diría que también por un poco de indiferencia, así como hay indiferencia ante la problemática de la violencia. Hay indiferencia en el aspecto de rescatar este instrumento de lucha que para mí está vigente porque sus banderas no han sido cambiadas.

El gobierno insiste en que se haga realidad los enclaves ecuatorianos, es decir que Ecuador venga y se posesione por 100 años renovables, nosotros decimos que no porque eso viola nuestra soberanía. Mientras esté en peligro los recursos naturales, las comunidades indígenas, y las empresas estratégicas del Estado sigan siendo regaladas a los chilenos; debemos decir NO.

Varios estamos integrando un comité de lucha para monitorear y así encontrar una salida al frente patriótico. A veces se llama a los colegios profesionales y no van. Solo van cuando renuevan sus juntas directivas. Entonces hay que ver a las organizaciones que realmente quieran participar en el objetivo.

Frente a todo lo que está pasando, debemos hacernos una autocrítica en cuánto estamos educando al pueblo respecto a los a los derechos civiles. ¿Hay realmente interés por defender a la patria o somos víctimas del mercantilismo? Hay que cambiar este estado de cosas con un examen de conciencia y tomar una sola posesión que es en cuanto a que sí necesitamos el instrumento de lucha para el pueblo.

Que tenga el proyecto de dejar algo de herencia para los hijos, sino seremos culpables de que otros invadan y que las transnacionales se lleven los recursos, que invadan la patria y nosotros no tengamos ni historia para contar a los hijos” declaró Vásquez.

¿Qué hacer?

-Bajar a las bases, a los asentamientos humanos que creo son los únicos interesados en las cosas porque tienen necesidades. La gente cuando siente que supera sus necesidades ya se vuelve un ser social, sin metas ni ideales, un ser mecánico y arrodillado ante el poder de turno.

Nosotros no hemos renunciado nunca a eso, no vamos a renunciar nunca a defender la soberanía y la integridad territorial y eso pasa por defender a las empresas estratégicas del Estado.