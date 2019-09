“Hay gran preocupación en el hospital Iquitos ante un brote de Leptospira”

Declaró el Dr. Carlos Calampa, al conocerse que el niño con sospecha de Leptospira, murió ayer.

Apenado y preocupado se le encontró al galeno después de conocer que el menor que llegó al hospital Iquitos desde la zona de Cabo López, no resistió y falleció luego de ser trasladado al hospital regional donde hicieron todos los esfuerzos por salvarlo. Terminó su corta existencia arrojando sangre. Muy triste.

“El menor llegó primero acá, lamentablemente nos hemos enterado que murió en el nosocomio referencial luego que hicieron esfuerzos por salvarlo. Él fue transferido por el Dr. Villacorta con sospecha de Leptospira pulmonar. Allá tienen más ventiladores y UCI para niños, está dirigida por el Dr. Seminario, se coordinó y se fue inmediatamente para allá.

Ya se informó a la dirección regional sobre el caso para que actúen en la zona de donde vino el niño y la señora de 29 años. Es por la parte baja de la avenida La Participación. Tienen que bloquear cualquier brote del mal. En comparación al año pasado, ahora se están presentando más casos, hasta esta fecha”, declaró el jefe de UCI del hospital Iquitos.

De otro lado ¿se irán a la huelga indefinida desde el 2 de octubre?

-Hubo un acercamiento al gobierno regional ya que la congresista Donayre, nos dijo que se había conseguido una reunión con el gobernador, pero él parece no estaba, no se pudo dialogar. No perdemos las esperanzas que sea este lunes antes del inicio de la huelga, pero ya no iremos nosotros al gobierno regional, sino que lo esperaremos en nuestro hospital. Es más fácil que él nos encuentre acá, que nosotros allá.