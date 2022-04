Lo que de por sí preocupa mucho por los proyectos que se presentan en las regiones del Perú y que muchas veces afectan derechos de territorios ancestrales.



Del tema habló un poco el Abogado de IDL Carlos Ruiz Molleda. “Hay un problema grande en el Tribunal Constitucional. Eran 7 magistrados de los cuales 4 eran progresistas, garantes y sensibles a los pueblos indígenas. Y 3 conservadores. De los cuatro falleció uno, Carlos Ramos, entonces ahora hay un empate. Son 3 magistrados muy conservadores y 3 progresistas.

Cuando el Tribunal Constitucional era presidido por Marianela Ledesma, ella tenía el voto dirimente, entonces aseguraba fallos ajustados a derecho. Cuando ella deja de ser presidenta ingresa Augusto Ferrero, entonces están comenzando a ver fallos de espaldas al derecho internacional.

Hay dos sentencias donde el TC ha dicho que no protegerá la consulta previa, y eso es muy grave. Es el mismo Tribunal que ha convalidado el indulto a Fujimori, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que no hay ningún tipo de amnistía, indulto, ningún tipo de exoneraciones de responsabilidad penal a autoridades acusadas de graves crímenes contra derechos humanos.

Ese mismo TC es el mismo que ha ordenado archivar el caso del frontón. Entonces eso es lo que pasa, contamos con un TC controlado por una facción de conservadores. El congreso ya tiene a 6 candidatos para reemplazar al TC actual que ya acabó su mandato. Falta que el pleno los ratifique, se necesitan 88 votos.

Pero desde ya lo digo, son gente que no da la talla, no tiene solvencia moral, académica. No tienen trayectoria democrática. Son abogados anodinos, sin mucho recorrido, sin mucho conocimiento del tema, posiblemente no se logren los votos” dio a conocer Ruiz.